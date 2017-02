0 LIKES 0 TWEETS

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé Un week-end humide en perspective

Météo France annonce un week-end arrosé, avec l'arrivée d'averses dès samedi matin, d'abord dans l'Est. Elles pourraient gagner les hauteurs et l'Ouest dans la journée. A noter que La Réunion est actuellement en pré-alerte cyclonique, et qu'une dégradation...