Les 906 bureaux de vote de l'île ont fermé leurs portes à 19 heures ce dimanche 23 avril 2017. Les dépouillements sont en cours pour déterminer les deux premiers concurrents arrivés en tête à La Réunion parmi les onze candidats en lice. Les résultats pour toute la France seront connus à partir de 22 heures, mais dans l'île un élément est déjà connu : la forte chute de la participation par rapport à la présidentielle de 2012 et de 2007. Pour rappel, le second tour aura lieu le dimanche 8 mai prochain et mettre en compétition les deux candidats arrivés en tête ce dimanche soir

Les 906 bureaux de vote de l'île ont fermé leurs portes à 19 heures ce dimanche 23 avril 2017. Les dépouillements sont en cours pour déterminer les deux premiers concurrents arrivés en tête à La Réunion parmi les onze candidats en lice. Les résultats pour toute la France seront connus à partir de 22 heures, mais dans l'île un élément est déjà connu : la forte chute de la participation par rapport à la présidentielle de 2012 et de 2007. Pour rappel, le second tour aura lieu le dimanche 8 mai prochain et mettre en compétition les deux candidats arrivés en tête ce dimanche soir

19h - Tous les bureaux de vote ont fermé leurs portes à La Réunion aionsi que dans la plupart des communes de Métropoe. Seules certaines grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, votent jusqu'à 22 heures (20 heures dans l'Hexagone).

17h - Le taux de participation pour le premier tour est estimé à 49,12 % à La Réunion. Une nette dégringolade par rapport à 2012, à la même heure, où la participation était à 56,16 % et encore plus comparé à 2007 où le taux était de 63,34 %.