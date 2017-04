Aux Avirons, c'est Mélenchon. C'est même largement Mélenchon. Le candidat de la France insoumise totalise en effet 28,36% des voix loin devant Marine Le Pen (21,60%), Emmanuel Macron (19,55%) et surtout François Fillon (16,39%) Michel Dennemont, le maire centriste n'avait pas donné de consignes de vote particulière car "aucun des candidats en lice n'a obtenu une majorité au sein des élus de la majorité municipale" a-t-il expliqué. "Le résultat me convient tout à fait, il fallait que Marine Le Pen et le costumé (allusion à François Fillon) sloient battus chez nous. C'est ce qui s'est et c'est bien comme ça" commentait un électeur dimanche soir.



(Photo d'illustration)

Aux Avirons, c'est Mélenchon. C'est même largement Mélenchon. Le candidat de la France insoumise totalise en effet 28,36% des voix loin devant Marine Le Pen (21,60%), Emmanuel Macron (19,55%) et surtout François Fillon (16,39%) Michel Dennemont, le maire centriste n'avait pas donné de consignes de vote particulière car "aucun des candidats en lice n'a obtenu une majorité au sein des élus de la majorité municipale" a-t-il expliqué. "Le résultat me convient tout à fait, il fallait que Marine Le Pen et le costumé (allusion à François Fillon) sloient battus chez nous. C'est ce qui s'est et c'est bien comme ça" commentait un électeur dimanche soir.



(Photo d'illustration)

Liste des candidats

Voix % Inscrits % Exprimés M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 552 17,78 28,36 Mme Marine LE PEN 1 181 13,53 21,58 M. Emmanuel MACRON 1 070 12,26 19,55 M. François FILLON 897 10,28 16,39 M. Benoît HAMON 321 3,68 5,87 M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 201 2,30 3,67 M. François ASSELINEAU 94 1,08 1,72 Mme Nathalie ARTHAUD 61 0,70 1,11 M. Philippe POUTOU 48 0,55 0,88 M. Jean LASSALLE 33 0,38 0,60 M. Jacques CHEMINADE 14 0,16 0,26

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 8 727 Abstentions 2 934 33,62 Votants 5 793 66,38 Blancs 190 2,18 3,28 Nuls 131 1,50 2,26 Exprimés 5 472 62,70 94,46

Présidentielle de 2012

Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 7 804 Abstentions 2 103 26,95 Votants 5 701 73,05 Blancs ou nuls 180 2,31 3,16 Exprimés 5 521 70,75 96,84