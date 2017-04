Mélenchon et Macron se sont disputés la première place et au final le premier l'a emporté avec 23,96% des voix contre 22,82%à son challenger. Cette petite commune des hauts de l'ouest est coutumière du fait et vote traditionnellement à gauche pour la présidentielle (Photo d'illustration)

Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés M. Jean-Luc MÉLENCHON 756 12,33 23,96 M. Emmanuel MACRON 720 11,74 22,82 Mme Marine LE PEN 677 11,04 21,46 M. François FILLON 553 9,02 17,53 M. Benoît HAMON 173 2,82 5,48 M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 80 1,30 2,54 Mme Nathalie ARTHAUD 68 1,11 2,16 M. François ASSELINEAU 48 0,78 1,52 M. Philippe POUTOU 46 0,75 1,46 M. Jacques CHEMINADE 18 0,29 0,57 M. Jean LASSALLE 16 0,26 0,51

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 6 132 Abstentions 2 685 43,79 Votants 3 447 56,21 Blancs 143 2,33 4,15 Nuls 149 2,43 4,32 Exprimés 3 155 51,45 91,53

Présidentielle de 2012

Résultats du 1er tour (dimanche 22 avril 2012)

Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 5 594 Abstentions 2 179 38,95 Votants 3 415 61,05 Blancs ou nuls 141 2,52 4,13 Exprimés 3 274 58,53 95,87