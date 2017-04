Ce dimanche 23 avril 2017, les Français votent pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les 906 bureaux de vote de l'île seront ouvertes de 8 heures à 19 heures : c'est vers 22h à La Réunion (20h en Métropole) que seront dévoilés les candidats choisis pour le second tour.

18h - À Mayotte, le taux de participation pour le premier tour de la présidentielle à 17 heures est estimé à 36,26 %. En 2012, il était à 36,97 % à la même heure.

17h30 - À Saint-Denis, le taux de participation était de 46,48 % à 16 heures, soit 4,69 % de moins qu'en 2012 (53,17 %).

17h05 - À 17 heures, le taux de participation pour le premier tour est estimé à 49,12 % à La Réunion. Une nette dégringolade par rapport à 2012, à la même heure, où la participation était à 56,16 % et encore plus comparé à 2007 où le taux était de 63,34 %. Les bureaux de vote devraient maintenant fermer dans deux heures, à 19 heures. Le taux de participation définitif devrait être conju vers 22 heures en même temps que les résultats.

17h00 - La mairie de la Possession annonce un taux de participation de 51,16%

16h47 - Au Tampon, le taux de participation à 16h était de 52,84 % contre 63,52 % à la même heure en 2012.

15h38 - Les bureaux de la ZAC Saint-Laurent à la Possession sont quasiment déserts. "Les gens sont venus voter ce matin et ils se sont beaucoup déplacés" constate une secrétaire de bureau. De fait, plus de 50% des inscrits a déjà voté.

14h04 - Le taux de participation national s'élève à 28,54 % ce midi, une légère hausse par rapport à 2012 (28,29 %). Cette estimation distance largement celle recueillie au niveau départemental (18,94 %).

13h44 - À Saint-Louis, un seul des 59 bureaux n'a pas pu ouvrir dès 8 heures. Une heure plus tard, le contretemps a été levé. À midi, le taux de participation sur la commune (20,09 %) était supérieur à celui constaté au niveau du département (18,94 %).

13h15 - À Mayotte, le taux de participation pour le premier tour est estimé à 16,74 % à midi contre 13,88 % à la même heure en 2012.

12h06 - À midi, le taux de participation au premier tour à La Réunion est estimé à 18,94 %. Soit une forte baisse par rapport aux scrutins précédents : en 2012, lors de la dernière présidentielle, il s'élevait à 21,83 % et en 2007 à 27,91 %. Un prochain point sera donné à 17 heures.

Cette fréquentation en baisse à la mi journée semble confirmer la tendance lourde à la désaffection des électeurs enregistrée aux cours des scrutins de ces dernières années.

11h41 - Premier point au Tampon : à 11 heures, le taux de participation était de 23,86 % contre 26,02 % en 2012. 63 308 électeurs sont inscrits dans la commune du sud.

11h16 - À l'école de Joinville dans le chef-lieu, le pic d'affluence a été constaté en début de matinée, à l'ouverture des bureaux. Mais en comparaison avec les précédents scrutins, la situation n'est pas exceptionnelle, selon les équipes affiliées aux opérations de vote. Il faudra attendre le taux de participation à midi pour avoir un aperçu du nombre d'électeurs qui se sont déplacés aux urnes ce dimanche. 11h05 - Pour rappel, lors de la dernière élection présidentielle en 2012, le taux de participation à midi au premier tour était de 21,83 %. 10h05 - Les bureaux de vote sont maintenant ouverts en France métropolitaine. 09h23 - Au Canada, il fallait s'armer de patience pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne. Avec parfois 2 à 3 heures d'attente pour les Français qui se sont déplacés ! 18h26, je refais la file pour aller voter et c'est pire que ce matin. Le bureau ferme à 20h. #JeVote #Montreal pic.twitter.com/H79AqrdhHh — Ouissem Gombra (@OuissemGombra) 22 avril 2017 #Montreal à 20h. Prolongation de 2h30 de l'ouverture selon @alexandre_gagne #Presidentielle2017 #RadioLondres #ElectionsPresidentielles2017 pic.twitter.com/4dx3E0XtdG — Damien Janvrin (@dami_1) 23 avril 2017 09h18 - Pour rappel, ce sont 641 596 électeurs qui étaient enregistrés sur les listes électorales de La Réunion au 28 février. 09h00 - Aucun incident particulier n'est à signaler dans l'ensemble des bureaux de vote de l'île. Cela même si, dans certains bureaux de Saint-Denis et de la Possession, certains assesseurs n'étaient pas présents à leur ouverture. Sur chaque lieu de vote, le nombre minimum de personnes requis pour le lancement des opérations était rapidement atteint. 8h55 - Du côté de Saint-Denis, tous les bureaux de vote ont ouverts à 8 heures à 2 ou 3 minutes près. Plusieurs électeurs sont arrivés dès 7h50 et, depuis, l'affluence est constante. "Je suis venu voter en famille, comme ça nous sommes tranquilles pour la journée" indique Jean-François, un père de famille trentenaire qui a prévu de passer la journée en pique nique au Maïdo

Le second pic d'affluence est attendu pour le milieu de la matinée apres la fin de la messe.

C'est aujourd'hui et ce 7 mai 2017 que près de 47 millions d'électeurs sont convoqués pour élire le successeur de François Hollande à la présidence de la République. Le vote a déjà commencé dans certains territoires ultramarins, comme Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, les Antilles françaises et la Polynésie française.

Onze candidats

Les électeurs devront choisir entre onze candidats. Les quatre favoris se tiennent dans un mouchoir de poche: Marine Le Pen, 48 ans (Front National, extrême droite), François Fillon, 63 ans (Les Républicains, droite) Emmanuel Macron, 39 ans (En marche!, centre) Jean-Luc Mélenchon 65 ans (La France insoumise, gauche radicale) ont distancé dans les sondages le socialiste Benoît Hamon, 49 ans.

Les autres candidats sont: les souverainistes Nicolas Dupont-Aignan, 56 ans, Jacques Cheminade, 75 ans et François Asselineau, 59 ans, les trotskistes Nathalie Arthaud, 47 ans et Philippe Poutou, 50 ans, le député et ancien berger Jean Lassalle, 61 ans.

Pour rappel, le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 7 mai. Il opposera les deux candidats arrivés en tête au premier tour. L'investiture du nouveau président devra avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat de François Hollande.

Prévoyez une pièce d'identité !

Pour voter, il faut : - présenter une pièce d’identité*;

- être inscrit sur les listes électorales ;

- jouir de ses droits civils et politiques.

* Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :

carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie, carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie, carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat, carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer, cermis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat, livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

