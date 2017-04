Emmanuel Macron (En Marche) est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle ce dimanche 23 avril 2017. La candidat d'extrême droite Marine Le Pen (FN) arrive en deuxième position avec 21,7% des voix. Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise) et François Fillon (LR) sont à égalité avec 19,5% des suffrages. Benoît Hamon (PS) est loin derrière et ne totalise que 6,21% des voix. Le taux de participation pour le premier tour était estimé à 49,12 % à La Réunion.

00h10 - Après avoir soutenu François Fillon au premier tour, Joseph Sinimalé, le maire LR de Saint-Paul, appelle à s'engager contre l'extrême droite et derrière le candidat pro-européen. Retrouvez sa réaction dans son intégralité par ici.

00h01 - À La Réunion, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 24,53 % des voix. Le Front national réalise un score historique (23,46 %).

23h56 - Jean-Luc Mélenchon s'exprime : "Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé. Je vous appelle à rester groupés, à rester en mouvement.

23h49 - Nassimah Dindar, présidente UDI du Conseil Départemental appelle à voter Emmanuel Macron pour faire barrage au Front National. Elle soutenait le candidat de la droite François Fillon. Retrouvez sa réaction dans son intégralité par ici.

23h46 - Le score de Marine Le Pen frôle les 33 % (32,6%) à La Plaine des Palmistes. Elle est suivie de Jean-Luc Mélenchon (21,55 %), François Fillon (19,37 %) et Emmanuel Macron (19,37 %).

23h44 - Grande claque à Saint-André pour Jean-Paul Virapoullé. Le quatuor de tête : Marine Le Pen (28 %), Jean-Luc Mélenchon (23,86 %), Emmanuel Macron (18,08 %) et François Fillon (16,58 %).

23h43 - Le quatuor de tête à La Possession : Jean-Luc Mélenchon (33,11 %), Marine Le Pen (19,51 %), Emmanuel Macron (19,33 %) et François Fillon (13,73 %).

23h40 - Olivier Hoarau, maire du Port, réagit : "ce choix n’est pas celui des Réunionnais, ni celui des Portois. En revanche, il désigne délibérément les électeurs qui ont confié leur suffrage à Jean Luc Mélenchon comme la première force politique de la Réunion".

23h30 - Plusieurs centaines de jeunes "antifascistes" étaient rassemblés dimanche sur la place de la Bastille à Paris dans un face-à-face tendu avec la police. Les forces de l'ordre ont chargé les manifestants qui avaient pris position sur le rond-point et sur les marches de l'Opéra Bastille, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils ont essuyé des jets de bouteilles et de pétards de la part des jeunes, dont certaines cagoulés et souvent vêtus de noir.

23h15 - Pour rappel, vous pouvez retrouvez les résultats de votre commune sur notre carte. À L'Étang-Salé, le quatuor de tête : Jean-Luc Mélenchon (25,94 %), Marine Le Pen (24,68 %), Emmanuel Macron (18,32 %).

23h09 - "Ce résultat est historique. C'est un acte de fierté française, celui d'un peuple fier de ses valeurs. Il n'a échappé à aucun Français que le système a étouffé le grand débat politique. Il va enfin avoir lieu. Les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre. Ils ont un choix très simple. Je vous propose la grande alternance et le renouvellement auquel vous aspirez. Ce n'est pas avec l'héritier de François Hollande que cette grande alternance viendra." déclare Marine Le Pen.

22h47 : Emmanuel Macrona estime que "l'on tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française". "Les Français ont exprimé leur désir de renouvellement. Notre logique est désormais celle du rassemblement que nous poursuivrons jusqu'aux élections législatives", a-t-il poursuivi .

22h43 - François Fillon s'exprime : "J'adresse à tous ceux qui ont voté pour moi un message d'amitié et de reconnaissance. Ne vous dispersez pas, restez unis. En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable : l'abstention n'est pas dans mes gènes. Le Front National est connu pour sa violence et son intolérance. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai en faveur d'Emmanuel Macron."

22h42 - Le vice-président du Front national, Florian Philippot, a appelé "tous les électeurs, y compris ceux de Fillon" à voter pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle

22h40 - Le candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a admis dimanche une "sanction historique" avec l'élimination du PS dès le premier tour de l'élection présidentielle, tout en estimant que "la gauche n'est pas morte. Le combat continue"

22h41 - À L'Entre-Deux, le quatuor de tête : Marine Le Pen (27,53 %), Jean-Luc Mélenchon (26,89 %), Emmanuel Macron (17,13 %) et François Fillon (14,51 %).

22h35 - À Cilaos, le quatuor de tête : Jean-Luc Mélenchon (24,53 %), Marine Le Pen (24,20 %), François Fillon (20,60 %) et Emmanuel Macron (16,58 %).

22h32 - Les réactions commencent à affluer, au niveau national comme sur le plan local : Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre appelle à faire barrage au Front National. Il soutenait François Fillon.

22h26 - Du côté de Bras-Panon, le quatuor de tête : Jean-Luc Mélenchon (25,96 %), Marine Le Pen (24,87 %), François Fillon (19 %) et Emmanuel Macron (17,43 %).

22h14 - Benoît Hamon appelle à voter pour Emmanuel Macron pour battre "le plus puissamment possible le Front National".

"J’ai échoué à déjouer le désastre qui s’annonçait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. J’en assume pleinement la responsabilité. C’est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. L’élimination de la gauche par l’extrême droite pour la seconde fois en 15 ans signe pour notre pays une défaite morale, en particulier pour la gauche. La gauche doit entendre votre message : assez de cette folie auto-destructrice ! Je suis fier d’avoir mené une campagne fondatrice. La gauche n’est pas morte. J’appelle à battre le plus puissamment possible le Front National en votant pour Emmanuel Macron. Même si celui-ci n’appartient pas à la gauche."

22 heures : Alea jacta est : Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (FN) arrivent en tête du premier tour et se qualifient pour le second tour. Le candidat d'En Marche totalise 23,7% de suffrages la candidate d'extrême droite 21,7%. Jean-Luc Mélenchon (la France insoumise) et François Fillon (LR) réalisent chacun 19,5% des suffrages et Benoît Hamon (PS) 6,21%.

Le scrutin de ce dimanche soir est inédit à plus d'un titre, à commener par le fait que pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République ni la gauche ni la droite traditionnelle se seront présents au second tour de la présidentielle

21h52 - Il reste moins de 10 minutes avant la proclamation des résultats.

21h39 - France 2 annonce que 1000 journalistes du monde entier se trouvent au quartier général d'Emmanuel Macron.

21h14 - La plupart des bureaux de vote de métropole ont fermé leurs portes à 21 heures (19 heures dans l'Hexagone). Seules les bureaux de quelques grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, resteront ouverts jusqu'à 22 heures (20 heures en Métropole). C'est à partir de ce moment là que les résultats pourront commencer à être publiés

20h18 - Au Tampon, le taux de participation à 19 heures s'élève à 63,45 %. En 2012, il était de 69,30 %.

19h24 - À Saint-Benoît à 18 heures le taux de participation était de 51,74% contre 62,11% en 2012

19h05 - Le taux de participation dans l'Hexagone est de 69,42% à 17 heures (heure de Métropole) en légère baisse par rapport à 2012 où le taux était de 70,59 à la même heure.

69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012

19h - Tous les bureaux de vote ont fermé leurs portes à La Réunion

18h - La Possession annonce un taux de participation de 56,47%.

17h - Le taux de participation pour le premier tour est estimé à 49,12 % à La Réunion. Une nette dégringolade par rapport à 2012, à la même heure, où la participation était à 56,16 % et encore plus comparé à 2007 où le taux était de 63,34 %.

Souvent qualifiée d'atypique, la campagne pour le premier tour de la présidentielle a été marquée par plusieurs moments forts

