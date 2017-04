Le candidat de La France insoumise est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle à La Réunion avec 24,53% des voix, devant la présidente du Front National qui surprend en atteignant 23,46%. En troisième position, Emmanuel Macron (18,91%) devance François Fillon (17,26%) et Benoît Hamon (7,67%). Sur l'île comme en métropole, les deux grands partis de gouvernement, le PS et LR, sont déconfits.

La percée de Jean-Luc Mélenchon était prévisible, le cyclone Le Pen a frappé plus fort qu’annoncé. La candidate du Front National a multiplié par deux à trois son score de 2012 (10,31%, qui apparaissait déjà comme une percée), jusqu’à arriver en tête dans près de la moitié des communes. C’est indiscutablement le principal fait marquant de ce premier tour de l’élection présidentielle, dans l’île du " vivre ensemble " qui souffre peu des principaux maux dénoncés par le FN, l’immigration et les politiques européennes. L’analyse de cette déferlante d’extrême-droite va donner de l’occupation aux commentateurs –professionnels ou amateurs – pendant un long moment.

Mieux que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a multiplié par quatre son score de 2012, attirant sans doute sur son nom beaucoup d’électeurs de gauche qui avaient fait confiance à François Hollande en 2012. Emmanuel Macron, le nouveau venu sur la scène, a bénéficié de ses soutiens locaux, à Saint-Denis et Saint-Leu, mais avec une réussite plus limitée qu’en métropole. François Fillon (17,26%) fait à peine moins bien que Nicolas Sarkozy en 2012, malgré la brochette d’élus de droite, Didier Robert en tête, qui lui avait apporté son appui.

Quant à Benoît Hamon… Son score (7,67%) ne fait que refléter la déconfiture d’un Parti socialiste déchiré.

Dans un contexte inhabituel, où le président sortant ne se représentait pas et où les candidats des deux principaux partis étaient issus de primaires ayant semé la division dans leur camp, les trois premiers de ce premier tour sont les candidats de partis ou mouvement très peu structurés à La Réunion. Les électeurs ont exprimé leur embarras en se mobilisant peu : le taux d’abstention s’est élevé à 41% dimanche, presqu’autant qu’en 2002. Et dans les urnes, plus de 6% des enveloppes contenaient des bulletins blancs ou nuls, pourcentage également élevé.

Autres résultats à souligner : les deux premiers " petits " candidats dans notre île, Nicolas Dupont-Aignan (2,89%) et François Asselineau (1,72%), incarnent tous deux une veine souverainiste et anti-européenne.

Que nous enseignent les résultats par commune ? D’abord qu’onze d’entre elles ont placé Marine Le Pen en tête. Surtout des petites communes : La Plaine-des-Palmistes, avec un score record de 32%, Les Avirons, L’Entre-Deux, Saint-Philippe, Petite-Île, Salazie. Mais aussi des plus grandes : Saint-Marie, Saint-André, Saint-Benoît, Le Tampon, Saint-Louis, où la candidate frontiste approche des 30%.

La logique réunionnaise, qui voyait le plus souvent le candidat à la présidentielle soutenu par le maire arriver en tête dans la commune concernée, a toutefois été respectée dans plusieurs d’entre elles. C’est le cas à Saint-Pierre, où François Fillon enregistre sa seule victoire (26%). Mais aussi Saint-Denis, où Gilbert Annette s’était rangé derrière Emmanuel Macron, qui a rallié 23,7% des suffrages, et Saint-Leu ou le candidat d’En Marche, soutenu par Thierry Robert, a obtenu un peu plus de 29%.

Au Port, Jean-Luc Mélenchon à fait le plus gros score local du premier tour (38%), alors que Benoît Hamon a plafonné à 31% à Saint-Joseph, sur les terres de Patrick Lebreton.

Dimanche soir, toutes les réactions des femmes et hommes politiques de l'île appelaient à faire barrage au Front national. Ils ont 15 jours pour convaincre une majorité d'électeurs.

