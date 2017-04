Plus que quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche 7 mai 2017, les électeurs sont appelés à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour présider la République française. Et dans un contexte où dix communes de l'île ont majoritairement choisi le Front National, ce scrutin a déjà des allures de tournant politique historique. Chers politiciens et politiciennes de La Réunion, pensez-vous vraiment qu'il soit judicieux de jouer la carte de la discrétion dans un tel contexte ? La stratégie a tout d'un choix destiné à éviter le retour de bâton lors des futures législatives et sénatoriales.

Plus que quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Ce dimanche 7 mai 2017, les électeurs sont appelés à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour présider la République française. Et dans un contexte où dix communes de l'île ont majoritairement choisi le Front National, ce scrutin a déjà des allures de tournant politique historique. Chers politiciens et politiciennes de La Réunion, pensez-vous vraiment qu'il soit judicieux de jouer la carte de la discrétion dans un tel contexte ? La stratégie a tout d'un choix destiné à éviter le retour de bâton lors des futures législatives et sénatoriales.

Depuis le séisme du 23 avril 2017, les réseaux sociaux s’enflamment et les internautes n’en finissent plus de spéculer sur l’avenir post second tour. Une cacophonie qui rend d’autant plus criante le silence de ceux que l’on attendait au tournant.

Oui, c’est bien à vous que l’on s’adresse, chers politiciens et politiciennes de tous bords de La Réunion.

Sachez que nous sommes à deux doigts de déclencher l’alerte enlèvement pour vous retrouver. Dans une telle situation et face à une menace mortelle pour la démocratie qui ne cesse de s’amplifier depuis la montée du Front National, le silence radio apparaît comme une option inenvisageable, vous en conviendrez. Surtout lorsque l’on connaît votre promptitude à prendre la parole !

Chers politiciens et politiciennes, où sont passées les grandes envolées lyriques, la technique du porte à porte, les diatribes clamées lors des meetings ? Ah oui, vous avez bien sûr appelé à faire barrage à l’extrême droite. Mais de quelle manière...

Du bout des lèvres, sans forcément prononcer le nom de l’autre candidat. Le péril qui se dessine semble à vos yeux presque anecdotique.

Décrocher un siège au Parlement est sans nul doute important pour La Réunion (et évidemment, encore davantage pour vous), mais appelons un chat un chat. Devant le tournant politique qui débarque à grand cris, n’avez-vous pas peur, chers politiciennes et politiciens que votre silence fasse figure de d'anormalité ?

Surtout lorsque l’on voit les chiffres alarmants des abstentionnistes : ils sont 264 229 Réunionnais à ne pas s’être déplacés lors du premier tour. Et le second tour risque de voir le pourcentage grimper, au vu des désillusions des électeurs.

Comme si cela ne suffisait pas, le hasard – cruel – s’invite en plus dans la danse. Les événements de Saint-Benoît se rajoutent dans la mêlée et les récupérations politiques ne tardent pas. Avec, d’un côté Emmanuel Macron qui promet que la lutte contre le terrorisme sera "intransigeante", et de l’autre Marine Le Pen qui constate cyniquement que "même l’Outre-mer n’échappe pas, hélas, au fondamentalisme islamiste".

Lorsque l’on sait que la commune de l’Est a majoritairement choisi la candidate du FN, il paraît probable que le second tour la verra encore couronnée de succès.

Alors, où êtes-vous, élus de la gauche, élus de la droite locale ? Le chef de file de la droite locale, qui n’est pourtant pas avare de démonstrations en tout genre, se contente d’un simple communiqué sur sa page Facebook appelant à faire barrage à l’extrême droite, sans grande emphase. On devra vraisemblablement s'en contenter.

Heureusement pour cette famille il uy a deux exceptions notables : celles de Michel Fontaine, le sénateur-mlaire LR de Saint-Pierre, et de Nassimah Dindar, la présidente UDFI du conseil départementale, qui eux n'ont pas fait mystère de leur intention de vote Emmanuel Macron. C'est tout à leur honneur

La gauche n’est pas non plus un modèle d’exemplarité. Le premier tour nous a pourtant prouvé que La Réunion est toujours un département de gauche : Jean-Luc Mélenchon a été plébiscité par les électeurs. Alors, ténors de la gauche, qu’attendez-vous pour vous appeler vos partisans à se déplacer en masse aux urnes ?

Il est probable que, d’un côté comme de l’autre de la sphère politique, vous craignez "l’après". À l’heure où les législatives et sénatoriales arrivent à grand pas, vous craignez sans doute le retour de bâton. Quelques jours avant le second tour qui risque de voir basculer la France dans une idéologie extrême et mortifère, vous craignez certainement, chers politiciennes et politiciens, les critiques qui risquent de pleuvoir.

Pourtant, vous avez aujourd’hui une responsabilité historique.

Et surtout, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas.

mp/www.ipreunion.com