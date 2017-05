La décision s'apprête à passer au bureau politique et a été actée ce lundi 1er mai à Paris. Après avoir annoncer qu'il soutiendrait Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle, Philippe Ghanty, délégué de la 6ème circonscription de La Réunion a été exclu des Républicains. Michel Fontaine, président de la fédération LR de La Réunion estime qu'"il n'y a pas de discussions possible entre un gaulliste et un frontiste".

Philippe Ghanty a annoncé son ralliement à la candidate frontiste lors d'un rassemblement d'hommage à Jeanne d'Arc organisé à Saint-André ce lundi matin. Ce dernier a considéré, au micro de RTL Réunion, que la décision de la plate-forme de la droite locale de soutenir Emmanuel Macron était "un vote schizophrène qui renie [l]es valeurs patriotiques [de la droite]". Il avait également affirmé que "80% de la base des adhérents LR ne voteront jamais Emmanuel Macron" pour justifier son ralliement.







