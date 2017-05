Thierry Robert, député-maire LPA de Saint-Leu et soutien d'Emmanuel Macron, a publié ce lundi 1er mai 2017 une lettre ouverte dans laquelle il demande à Didier Robert, le président LR du conseil régional de se positionner clairement contre Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Nous publions intégralement son courrier ci-dessous

Dimanche 23 Avril 2017 s'est tenu le premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et le Front National se sont qualifiés. En plus du rejet des partis traditionnels, du refuge dans les extrêmes, le paysage politique s'en trouve bouleversé. Ainsi, le pays est face à un choix historique, décisif : celui du repli sur soi, de la division et de la haine ou celui du renouveau, de la réconciliation et du progressisme.

Je remercie toutes celles et ceux qui, au travers de leur parti politique ont appelé à voter pour Emmanuel Macron pour le second tour : je pense à la Droite Sociale, au PLR, au PS, aux Républicains par la voix de son Président, Michel Fontaine. La responsabilité est à la fois individuelle et collective.

Toutefois, tous n'ont pas été aussi clair, c'est le cas du Président d'Objectif Réunion, Didier Robert. Je lui demande solennement de ne plus jouer avec le feu et de prendre pleinement ses responsabilités.

L'abstention et le vote blanc favoriseront la candidate du Front National. Le positionnement de chacun doit être clair. Les appels à demi-mots ne sont pas à la hauteur des enjeux. L'heure n'est plus aux petites combines politiciennes. Notre pays a besoin de l'engagement clair et sincère de tous.

Thierry Robert