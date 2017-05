Ce dimanche 7 mai 2017 sonne le début de la fin pour la présidentielle. Les 906 bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et le resteront jusqu'à 19 heures à La Réunion à l'occasion de ce second tour. Les 641 596 électeurs ont désormais le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'un de ces deux candidats sera élu président de la République ce soir. Conformément à la loi, aucun résultat ne sera publié avant 22 heures (heure de La Réunion), heure à laquelle tous les bureaux de France auront fermé leurs portes

9h10 - Les électeurs français vivant à Montréal ont déjà rempli leur devoir de citoyen. Avec des files d'attente incroyablement longues ! Ils ont du faire preuve de patience pendant plusieurs heures avant de pouvoir glisser un bulletin dans l'urne.

Arrivé à 8H25 à Montréal 2e tour des #Presidentielles2017 vote à 11h45 après 2,4 km de queue. Échec de la réduction "drastique" promise #AFP pic.twitter.com/KgOrBNTqsO — MarcJBraibant (@mjbraibant) 6 mai 2017

8h05 - Dans la grande majorité des bureaux de l'île, ce sont les mairies qui ont désigné les deux assesseurs qui, en plus du président et du secrétaire, sont légalement requis pour l'ouverture d'un bureau de vote. Comme partout ailleurs en France, le mouvement politique des deux candidats en lice n'est pas suffisament structuré pour permettre la mobilisation d'assesseurs dans l'ensemble des lieux de vote.

8h - Tous les bureaux de vote de La Réunion ont ouvert leurs portes

Pour rappel

C'est ce 7 mai 2017 que près de 47 millions d'électeurs sont convoqués pour élire le successeur de François Hollande à la présidence de la République. À La Réunion, 641 596 électeurs sont appelés aux urnes dans les 906 bureaux de l’île.

Le vote a déjà commencé dans certains territoires ultramarins, comme Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, les Antilles françaises et la Polynésie française.

Ils étaient onze, ils ne sont plus que deux

Les deux candidats choisis pour le second tour sont Marine Le Pen (Front National) et Emmanuel Macron (En Marche!). L'investiture du nouveau président devra avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat de François Hollande.

Pour rappel, le vote blanc n'est pas reconnu

Le chef de l'État est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours, quel que soit le taux de participation.

Le vote blanc, qui permet d'exprimer un refus de choix, n'est pas reconnu en France. Depuis une loi de 2014, ces bulletins sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal de chaque bureau de vote, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Prévoyez une pièce d'identité !

Pour voter, il faut : - présenter une pièce d’identité*;

- être inscrit sur les listes électorales ;

- jouir de ses droits civils et politiques.

* Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :

carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie, carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie, carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie, carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat, carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer, cermis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat, livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

