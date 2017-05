Emmanuel Macron a commencé sa carrière en tant qu'inspecteur adjoint des finances après être passé par l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et l'Ecole Nationale d'Administration. Il devient le rapporteur adjoint de la commission Jacques Attali en 2008 : elle a été installée par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, dans le but de relancer la croissance économique de la France.

Il rejoint ensuite la banque Rothschild et devient associé-gérant. Le fait marquant de sa carrière : un deal à 9 milliards d'euros entre Nestlé et Pfizer. C'est en 2012 qu'Emmanuel Macron fait son retour dans l'administration publique, où il est nommé secrétaire général adjoint de l'Elysée. Il se retrouve ensuite au poste de ministre de l'économie le 26 août 2014 au sein du gouvernement de Manuel Valls, à 36 ans à peine, succédant à une autre figure bouillonnante, Arnaud Montebourg, lui aussi auteur de nombreux coups d'éclat. Malgré une loi à son nom, ses deux ans à Bercy laisseront surtout le souvenir d'une succession de saillies provoquant l'émoi, surtout à gauche.



Dès son arrivée à Bercy, le jeune homme natif d'Amiens, à l'allure de gendre idéal et au parcours sans accroc (Sciences-Po, ENA promotion Léopold-Sédar-Senghor, DEA de philosophie politique consacré à Hegel après un détour par Machiavel) surprend par sa boulimie de travail, son aisance sur les dossiers et un mélange d'assurance et de spontanéité face à ses interlocuteurs, quels qu'ils soient.

Marié à son ancienne professeure de lycée de vingt-quatre ans son aînée, il n'a qu'un seul credo : faire bouger les lignes dans la société française, pour "déverrouiller" l'économie et le marché du travail. Il traduit cette ambition dans sa loi "pour l'activité, la croissance et l'égalité des chances économiques", un texte fourre-tout qui va de l'extension du travail du dimanche à la libéralisation du transport en autocars. Aussitôt adoptée, via un triple recours au 49-3, Macron s'attelle à un nouveau projet de loi, sur les "nouvelles opportunités économiques", finalement refondu dans d'autres textes portés par ses collègues. Car entretemps, les positions du ministre, qui prône une approche libérale de l'économie, en ont agacé plus d'un, à commencer par le Premier ministre Manuel Valls.

Son mouvement En marche ! est lancé le 6 avril 2016 alors qu'il est encore ministre de l'économie. Emmanuel Macron tient ensuite son premier grand meeting le 12 juillet et quitte le gouvernement dans la foulée le 30 août. "Je souhaite entamer une nouvelle étape de mon combat" politique et "construire un projet qui serve uniquement l'intérêt général", a annoncé le ministre démissionnaire de l'Économie, estimant avoir "touché du doigt les limites de notre système politique".

C'est le 16 novembre qu'il déclare officiellement sa candidature à la présidence de la République. À La Réunion, Thierry Robert et Gilbert Annette s'affichent comme les soutiens péi du leader du mouvement "En Marche. C'est en mars que ce dernier a rendu visite aux Réunionnais.

www.ipreunion.com avec AFP