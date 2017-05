La France a élu son nouveau président : c'est Emmanuel Macron qui, à 39 ans, devient le plus jeune chef de l'État de la Ve République avec 65,5 % des suffrages selon les premières estimations donnée à 22h (Heure de La Réunion). Le leader du mouvement En Marche ! atteint la plus haute marche de l'Elysée en devançant largement son adversaire Marine Le Pen. Les 906 bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures à La Réunion. Sur le département, le taux de participation pour le second tour s'élève à 62,91 %, une forte baisse par rapport à 2012 où il était à 69,20 % à la même heure.

La France a élu son nouveau président : c'est Emmanuel Macron qui, à 39 ans, devient le plus jeune chef de l'État de la Ve République avec 65,5 % des suffrages selon les premières estimations donnée à 22h (Heure de La Réunion). Le leader du mouvement En Marche ! atteint la plus haute marche de l'Elysée en devançant largement son adversaire Marine Le Pen. Les 906 bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 heures à La Réunion. Sur le département, le taux de participation pour le second tour s'élève à 62,91 %, une forte baisse par rapport à 2012 où il était à 69,20 % à la même heure.

00h03 - Emmanuel Macron a quitté son QG pour se diriger vers l'esplanade du Louvre, où sont réunis tous ses partisans.

23h29 - Sur l'ensemble de la France, plus de 4,2 millions des électeurs qui se sont déplacés de dimanche ont mis un bulletin blanc ou nul dans l'urne, soit un record pour une élection présidentielle déjà marquée par une très forte abstention (26% des inscrits).

23h27 - Tous les résultats de La Réunion, commune par commune, sont consultables sur notre carte. Sur les 10 communes ayant choisi le Front National au 1er tour, seuls Le Tampon et La Plaine des Palmistes conservent ce choix pour l'extrême droite.

23h17 - Le taux de participation définitif à La Réunion est de 62,91 %. Soit une baisse par rapport à 2012, où le taux était de 69,20 %.

23h16 - Jean-Luc Mélenchon s'exprime publiquement pour la première fois après l'élection du nouveau chef de l'État : "Par l'abstention, les bulletins blancs et nuls et les votes pour M.Macron, notre pays a refusé l'extrême droite. Marine Le Pen arrive troisième de ce deuxième tour. La courtoisie et l'amour de notre démocratie nous demandent de présenter nos voeux au nouveau président. Puisse la France y trouver son compte ! Le programme du monarque présidentiel est connu : la guerre contre les acquis sociaux du pays et l'irresponsabilité écologique. Nous n'y sommes pas condamnés."

23h12 - Emmanuel Macron veut retrouver "l'esprit de conquête". Il énumère les défis qui font face au pays avec le redémarrage de l'Europe, entre autres. "Je vais avec humilité et dévouement servir la France. Vive la République, vive la France !" conclue gravement le nouveau chef de l'État.

#Presidentielle2017: le président élu Emmanuel Macron dit vouloir "entendre tous les Français" #AFP pic.twitter.com/3ixRjURhj3 — Agence France-Presse (@afpfr) 7 mai 2017

23h10 - "La France sera au premier rang de la lutte contre le terrorisme. Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle, j'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Nous construirons un avenir meilleur. Je veux ce soir saluer le président Hollande qui a pendant cinq ans oeuvré pour notre pays."

23h08 - Emmanuel Macron adresse aux Français sa première déclaration en tant que chef de l'État : "Je veux vous dire merci, merci du fond du coeur. Je veux adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes. Il est de ma responsabilité de les entendre en protégeant les plus fragiles, en luttant contre toutes les formes d'inégalités et en m'assurant votre sécurité. En garantissant l'unité de la nation. Car derrière chacun des mots que je viens de prononcer, je sais qu'il y a des visages. Je défendrai La France, j'en prends l'engagement devant vous. Je défendrai L'Europe. C'est notre civilisation qui est en jeu. J'adresse en votre nom aux nations du monde le salut de la France fraternel."

Voici les résultats globaux pour La Réunion - Emmanuel Macron : 60,26% (212 097 voix), Marine Le Pen 39,74% (139 873 voix). Retrouvez l'ensemble de ces résultats par ici.

22h50 - "Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvés", a indiqué Emmanuel Macron à l'AFP

22h39 - La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu le dimanche 14 mai

22h30 - Olivier Hoarau, maire PLR du Port et soutien d'Emmnanuel Macron, souligne dans un communiqué : "les Français se sont exprimés. Emmanuel Macron est notre nouveau Président de la République. Nous ne pouvons que nous satisfaire que le résultat de ce second tour conforte notre pays dans sa tradition démocratique. Dans un sursaut républicain, nous avons su faire barrage au parti de la haine, de la division et du repli sur soi. Je me réjouis que les électeurs Portois aient entendu mon appel à voter contre le Front National et à préserver ainsi le pacte républicain".

22h27 - Nassimah Dindar, présidente UDI du conseil départemental, avait apporté son soutien à Emmanuel Macron pour le second tour. "Le choix fait par les Français est celui de la rupture, Emmanuel Macron ayant su transgresser les codes établis" écrit-elle dans un communiqué. "Notre pays doit aujourd’hui retrouver la voie de l’espérance. Il faut redonner aux Français des raisons de croire aux possibles (...) Ici, à La Réunion, pour la première fois, comme en Métropole depuis 1965, les deux grands partis de gouvernement ne sont pas présents au second tour. Le Front National a enregistré dans le cadre de ce scrutin un score historique et inquiétant qui doit pousser les élus Réunionnais à s’interroger sur le sens profond de l’engagement pour le développement de La Réunion"

22h25 - Les partisans de Thierry Robert, soutien d'Emmanuel Macron, arrive au QG du nouveau président de la Républiquenà Saint-Denis

22h14 - Marine Le Pen estime que le Front national "devra opérer un profond changement". Elle annonce, de fait, la fin du FN sous sa forme actuelle et la création d'un nouveau parti. Elle appelle "tous les patriotes" à la rejoindre

22h13 - "Nous sommes la première force d'opposition" affirme Marine Le Pen pour sa première déclaration.

22h11 - Les militants réunionnais d'Emmanuel Macron, réunis à la Gare du Nord, ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la victoire de leur candidat.

22h04 - Emmanuel Macron est élu 8ème président de la Ve République avec 65,5 % des voix selon les premières estimations. Il atteint la plus haute marche de l'Elysée en devant largement son adversaire Marine Le Pen, qui récolte 33,9 %.

Retrouvez le parcours du leader du mouvement En Marche ! par ici.

21h40 - Marine Le Pen attend les résultats au Bois de Vincennes. Après l'annonce des résultats, elle prononcera son discours devant ces ses militants et sous une boule à facettes dans une salle où ont lieu habituellement des thés dansants.

21h35 - Il y en a pour qui le temps ne passe pas, ou passe trop vite, au point d'oublier que l'on est plus au premier tour.

A #Loches un électeur en est resté au premier tour. Un bulletin "Jean Lassalle" ! Bulletin "nul", évidemment ! #présidentielle — Pierre Calmeilles (@la_nr_pierrec) 7 mai 2017

21h07 - Moins d'une heure à attendre. On sait déjà où Emmanuel Macron et Marine Le Pen feront la fête en cas de victoire.

Présidentielle 2017 : Macron ou Le Pen, ce soir la fête sera au Louvre ou au bois de Vincennes https://t.co/6N1aaqxbEk pic.twitter.com/tyqVNg3cTH — LCI (@LCI) 7 mai 2017

20h53 - Après la décision du Front national de refuser l'accès à sa soirée électorale à certains médias, le journal Le Monde a annoncé ne pas s'y rendre en signe de solidarité.

20h45 - Selon plusieurs instituts de sondage, l'abstention sur l'ensemble du territoire français serait de 26%. Un Français sur 4 ne serait pas allé voter. Le refus d'aller voter est plus important qu'au premier tour où le taux était de 22,23%. Du jamais vu en France depuis 1969.

20h40 - Encore une heure et 20 minutes avant de connaître le nom du prochain chef de l'Etat. En attendant coup d'oeil sur les pouvoirs qu'il exercera

20h24 - Sur le Tampon, pour ce 2ème tour de l'élection présidentielle, le taux de participation à 19h était de 66,79 %. En 2012, à cette heure, la participation s'élevait à 74,21%.

19h59 - Une dizaine de médias ont dénoncé dimanche une "interdiction" d'assister à la soirée électorale FN de second tour de la présidentielle, entraînant un "boycott" en "solidarité" de Libération et des Inrocks. Sur Twitter, des journalistes des sites d'information en ligne Buzzfeed, Mediapart, Les Jours, Rue89, StreetPress, Politico, Bondy Blog, Explicite, Brut, Konbini mais aussi de l'hebdomadaire Politis ou de l'émission Quotidien présentée sur TMC par Yann Barthès, ont indiqué s'être fait refuser l'accréditation par le parti d'extrême droite.

19h47 - L'abstention sur la journée de dimanche était évaluée entre 26% et 27% pour le second tour de l'élection présidentielle, un chiffre plus élevé qu'au premier tour, selon des estimations des instituts de sondage Elabe et Harris Interactive.

Au premier tour le 23 avril, l'abstention s'est élevée à 22,23% et elle avait atteint 19,65% au second tour de 2012.

19h45 - Sur la commune de Saint-Paul, le taux de participation à 19 heures s'élève à 62,91 %. Une nette hausse par rapport au 1er tour, où ce taux était de 56,60 %.

19h31 - À 17h, heure de Métropole (19h à La Réunion), la participation dans l'Héxagone était de 65,30%, en baisse par rapport au premier tour (69,42 %)

Présidentielle : 65,30 % de participation à 17 heures, en baisse par rapport au premier tour https://t.co/ceyc5Kden2 pic.twitter.com/yhjFK00q6w — Le Monde - Vidéos (@lemondevideo) 7 mai 2017

19h15 - Le dépouillement a commencé : les premiers résultats seront publiés à partir de 22 heures.

19h01 - Les bureaux de vote sont désormais fermés à La Réunion. Le taux de participation en France métropolitaine à 17 heures était de 65,30 %, un chiffre en baisse de près de quatre points par rapport au 1er tour (69,42 %).

mp/mb/rb/www.ipreunion.com