Ce dimanche 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu président de la République avec plus de 60% des suffrages. Nous publions ci-après les réactions suscitées par les résultats de ce scrutin inédit. (Photo AFP)

Stéphane Randrianarivelo - Référent Départemental des "Jeunes Avec Macron"

"C'est avec beaucoup de joie et de fierté que j'accueille l'élection d'Emmanuel Macron, l'engagement de citoyens comme moi-même depuis plus d'un est ici récompensé. Je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés pour voter Emmanuel Macron, néanmoins, nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers et avons entendu le cri des abstentionnistes, des votes blancs ou nuls.