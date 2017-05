Soutien d'Emmanuel Macron à La Réunion et représentant de son comité politique, Thierry Robert est à Paris. C'est avec son candidat, son épouse (photo publiée sur le Facebook de Thierry Robert) et ses équipes de campagne qu'il a fêté la victoire du chef de file d'En Marche. Dans un communiqué publié à la mi-journée ce lundi 8 mai 2017, le député-maire saint-leusien souligne "après cette élection présidentielle, s'ouvre un nouveau temps électoral, les législatives (...) Libérer, protéger, sécuriser et réconcilier : nos objectifs sont clairs et nous sommes prêts à travailler avec passion et engagement pour faire avancer La Réunion, les Outre-Mers et la France".

"Ce dimanche 7 Mai restera gravé dans l'Histoire avec l'élection de notre nouveau Président, Emmanuel Macron.C'est une étape importante qui a été franchie et je tiens à remercier l'ensemble des électeurs , Réunionnais, Ultramarins, Français qui nous ont apporté leur soutien, depuis des mois, au premier et deuxième tour de cette élection. Aux Saint-Leusiens, je voudrais adresser un merci particulier. Vous avez élu Emmanuel Macron à près de 70%, réalisant ainsi à Saint-Leu le meilleur score de notre Président à La Réunion" écrit également Thierry Robert, dont le commiuniqué est publié dans son intégralité ici "les réactions à La Réunion".

