Si la fête réunionnaise de la liberté, communément appelée Fèt af est largement célébrée à La Réunion, certains ignorent encore son sens et pourquoi elle est fêtée le 20 décembre. eux là ne savent qu'au delà des kabars, des défilés, des roulèrs et des kayambs, c'est un certain 20 décembre 1848 que Sarda Garriga a proclamé l'abolition de l'esclavage à La Réunion (Photo d'illustration)

Le directeur de la culture de la ville de Saint-Denis l'a rappelé de nombreuses fois, lors de la présentation des festivités du 20 décembre sur le chef-lieu : "ce n'est pas un festival". Sans malice, beaucoup associent simplementle 20 décembre à son statut de jour férié et des fêtes qui l'accompagnent.

Dans la rue, du côté du Grand Marché en centre-ville de Saint-Denis, beaucoup fêtent le 20 décembre. Certains prennent même part aux différents défilés.

Pour autant, des précisions capitales de l'histoire réunionnaise restent floues : date exacte de "l'abolissement" de l'esclavage, identité et rôle de Sarda Garriga, plusieurs notions semblent oubliées ou méconnues.

Reste que nombreux s'accordent à dire que le souvenir est le plus importan,t qu'il ne faut pas oublier l'essentiel : le courage et le sacrifce de nos ancêtres qui ont secoué leurs chaines jusqu'à les briser pour permettre à tous les Réunionnais d'être libres.

