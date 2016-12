Connaissez-vous l'histoire du pittaya, pouvez-vous différencier les variétés de bananes ou de mangues, ou encore savez-vous comment le goyavier est arrivé à La Réunion ? Les réponses à ces questions, et à bien d'autres encore, sont dans "Sur les marchés de La Réunion", le dernier livre publié par les éditions Epsilon.

"C'est un livre qui montre de manière très simple ce qu'on peut trouver sur les étals de La Réunion", résume Eric Robin, éditeur chez Epsilon:

Au fil des 128 pages, les fruits et légumes se racontent et se dévorent des yeux, grâce à des textes de Bernard Grollier et Patrick Grenier, et des photos de Jean-Marc Grenier. "Une véritable ode à la biodiversité alimentaire, contre l'uniformisation des goûts et l'appauvrissement du contenu de nos assiettes", note l'éditeur.

"Sur les Marchés de La Réunion", 25 euros. Disponible dans les librairies et points presse de l'île.

