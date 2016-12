Dans le cadre de la moralisation de la vie publique, et à l'occasion du 20 décembre, Fabrice Grondin, président de l'association Alon Kose Sérieux célèbrera la "Fête de la LIBERTé" en conduisant une action démocratique, Citoyenne et Républicaine dans le grand rond-point des Plaines à Saint Benoit ce 20 décembre 2016 à partir de 8 heures.

L'objectif : "donner tout son sens et ses lettres de noblesse à la notion qu’est " la LIBERTé d’Expression, de Penser et d’Action " dans notre société actuelle", résume le président, Fabrice Grondin, dans un communiqué.

Pour faire passer le message, l'association a préparé des panneaux traitant de plusieurs problématiques sociétales, qui seront exposés, articulés tout autour du rond-point.

"Cette initiative sera menée tant dans un aspect " symbolique " que " sémantique ", poursuit le président de l'association. Symbolique par le jour choisis, celui du 20 décembre et la notion de liberté associée. Symbolique également dans le lieu, puisque le rond-point des plaines a été baptisé " Tourné-Viré " récemment, c’est une façon de dire qu’il y a une alternative à ce genre de fatalité, entre autres l’action citoyen. Sémantique dans le fond, fort d’un constat, que l’ascension sociale dans le schéma actuel n’est pas compatible, voire ne favorise nullement la liberté d’expression du citoyen en général, il faut entrer dans le moule bêtes, gentils et surtout " fermer sa bouche " de jour en jour, de plus en plus pour passer au niveau supérieur. Donc l’association Alon Kose Sérieux choisis le jour de la " Fête de la LIBERTé " pour " dire les choses ".