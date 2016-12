Après de long mois d'interdiction de baignade, les baigneurs font leur grand retour à Boucan Canot, et profitent du début des vacances scolaire et de ce jour férié. La baignade est de nouveau autorisée depuis samedi 17 décembre 2016.

Le filet saboté et réparé

Dimanche 18 décembre, soit à peine une journée après l'annonce de la réouverture de la plage à la baignade, "les plongeurs de la Cisan ont détecté une coupure nette sur trois mailles du filet, près de la surface. Une observation déjà faite en tout début de mois à un autre endroit du filet. Les hommes de la Cisan ont rapiécé le filet sur place dimanche, afin que les baigneurs puissent continuer à profiter de la mer", rapporte Le Quotidien, qui précise qu'une nouvelle plainte sera déposée par la municipalité. La mairie se constituera cette fois partie civile, "pour dégradation et mise en danger de la vie d'autrui", et prévoit également de renforcer la surveillance, pour tenter de repérer l'auteur des faits.

Au vu de ces actes, la municipalité s'interroge notamment sur les causes de la dernière attaque de requin, le 27 août dernier. Laurent Chardard, un jeune homme de 21 ans est attaqué par un requin à Boucan Canot, vers 17 heures, alors qu'il surfait avec un groupe d'une dizaine d'autres surfers. Le squale, vraisemblablement un requin bouledogue, lui a arraché le bras droit et l'a sévèrement mordu à la cheville droite. Le drame s'est produit alors que le drapeau rouge interdisant la baignade et les activités nautiques était hissé. Les maîtres nageurs sauveteurs (MNS) avaient pris cette décision le matin même après avoir constaté que le filet anti requin avait été troué. A l'époque, la ville pensait que le trou était du à la forte houle, mais aujourd'hui, la découverte de ces actes de sabotage laisse le doute s'installer.

