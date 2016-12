Les gendarmes étaient largement déployées sur les routes réunionnaises pour le dernier pont de l'année. Et les infractions relevées ont été nombreuses : plus de 350 !

Pour les deux journées du 19 et 20 décembre, les 18 motocyclistes déployés ont relevé 155 infractions. Comme d'habitude, la vitesse et l'alcoolémie restent problématiques, avec 125 excès de vitesse constatés et 5 alcoolémies dont une délictuelle. Dans le détail, les gendarmes ont également relevé 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants, 1 défaut d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 13 usages de téléphone en conduisant, 1 infraction génératrice d'accidents grave (franchissements de ligne continue, non respect du stop, franchissement feu rouge fixe, etc...), 6 non-port de la ceinture conducteur et 1 passager et 1 défaut de casque.

Ceci porte donc le total des quatre jours à plus de 350 infractions, dont 24 alcoolémies pour les seules unités motorisées.

A prendre en compte également le bilan des gendarmes des unités territoriales qui sont intervenus à 25 reprises sur des accidents matériels de la circulation ou sur appel du CORG pour des conduites dangereuses signalées, précise le communiqué que la gendarmerie.

Au cours de ces interventions ils ont ainsi constaté un nombre conséquent d'alcoolémies :

- 14 procédures délictuelle et 3 contraventionnelles ; dont 3 automobilistes qui ont refusé de se soumettre aux vérifications. 14 de ces usagers sur 20 impliqués dans ces accidents conduisaient sous l'empire d'un état alcoolique. L'un d'eux était aussi sous l'emprise de stupéfiants.

- Un automobiliste du Tampon, qui circulait sans permis de conduire et en récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool, s'est vu confisquer son véhicule Opel Corsa de 2006 et devra bien évidemment répondre de ces faits devant le tribunal correctionnel de St-Pierre.

La gendarmerie continue à lutter sans relâche contre les comportements à risque qui sont observés dans la quasi totalité des accidents graves afin de tout entreprendre pour tenter de contenir le bilan déjà bien lourd de l'insécurité routière.

Une action préventive ciblant les conducteurs et passagers de deux roues motorisés sera conduite vendredi 23 décembre de 09h00 à 12h00 afin d'informer ces usagers vulnérables sur la nécessité de porter des gants homologués, réglementation en vigueur depuis le 20 novembre 2011. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre d'une alternative aux poursuites validée par les autorités judiciaires, engagera les unités de l'EDSR tout comme les brigades territoriales et concernera plusieurs points de contrôles à Ste-Marie, St-Paul et St-Louis.