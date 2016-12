Accueilli au 2ème RPIMa ( régiment de parachutistes d'infanterie de marine ) le mardi 15 novembre 2016 pour une durée de deux semaines, le détachement zambien, composé de vingt-et-un soldats, aux ordres du colonel Chirwa, a débuté son stage dès le lendemain matin au CATR (Centre d'Aguerrissement Tropical de la Réunion).

Volontaires et disciplinés, les stagiaires du détachement zambien ont réalisé un stage très complet, composé de pistes individuelles ou collectives, d’activités de franchissement, d’activités nautiques et de C4 (combat corps à corps adapté aux combats de haute intensité).

Les stagiaires zambiens appartiennent à la 48ème Marine Unit, créée le 27 juillet 2015 et localisée à Luapula. Cette nouvelle unité zambienne est composée de 700 soldats dont les groupes d’assaut par mer et de commandos parachutistes sont formés aux opérations spéciales, notamment dans le domaine amphibie et le contrôle de zone maritime.



A l’issue de ces deux semaines de stage, l’ensemble des stagiaires se sont vus remettre le brevet commando coopération par les instructeurs du CATR.