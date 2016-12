Le temps de ce mercredi 21 décembre 2016 devrait être un peu plus humide et un peu moins ensoleillé que mardi, selon Météo France.

Les nuages devraient s'accrocher sur les Plaines et le Volcan en donnant un peu de pluie. Sur la côte aussi on devrait avoir droit à moins de soleil que la veille mais les passages d'averses sont quand même rares.



Dans l'Ouest et le Sud, une journée qui ressemble aux précédentes, une majorité de soleil en matinée, un ciel plus couvert l'après-midi avec des petites averses éparses.



Toujours un peu de vent à St-Denis, la Possession ou vers St-Jo, avec des rafales voisines de 50 km/h, frôlant les 60 vers la Grande Chaloupe et le Sud Sauvage à la mi-journée. La petite houle de Sud-Ouest qui est arrivée hier se maintient autour de 1m50.