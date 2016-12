Après un long moment d'attente, la France a enfin eu l'accord de la Commission Européenne concernant le versement des 38 millions d'euros d'aide pour la filière canne. La FDSEA fait part de sa réaction, que nous publions en intégralité.

La FDSEA prend note de la décision de la Commission Européenne d’autoriser la France à octroyer 28 millions d’euros (de plus) d’aide aux industriels de Téréos. Cette décision laisse présager de nouvelles négociations du volet B de la convention-canne à partir du mois de Février 2017, face à Téréos remplumés de 28 millions d’euros de plus.

Ce que dénonce la FDSEA, c’est que le rapport qui a évalué le surcoût des industriels, n’a tenu compte à aucun moment des planteurs. Car s’il y a un surcoût lié à l’ultra-périphéricité pour les industriels, il y a aussi surcoût de production pour les planteurs ! Et celui-ci n’a pas été évalué ! La Chambre d’Agriculture, et l’interprofession (CPCS) ont été négligents sur ce point !

La même interprofession qui ne se réunit pas suffisamment pour régler les vrais problèmes de fond. Avec de telles conditions, le planteur ne se reconnait pas dans la filière canne.