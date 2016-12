Ce jeudi 22 décembre 2016, deux salariés de la société Croisières et Découvertes, en grève depuis 69 jours, étaient assignés devant le tribunal de Grande Instance de Saint-Denis. Leur employeur estime que leur mouvement constitue un "abus du droit de grève". Le délibéré est attendu le 29 décembre prochain.

Pour rappel, les salariés de Croisières et Découvertes ont entamé un mouvement de grève le 15 octobre dernier, pour demander la revalorisation de leurs salaires. Une revendication que leur employeur qualifie de "fantaisiste" au vu de la situation économique de l'entreprise. Depuis l'échec des négociations à la direction du travail (DIECCTE) les 19 et 26 octobre dernier, c'est la guerre froide entre salariés et direction. La tension est même montée d'un cran, le 20 novembre dernier, après l'arrivée d'un capitaine, qui a fini par démissionner le 3 décembre. Selon les grévistes, ce recrutement constituait une violation du droit de grève. Le dirigeant de la société, Olivier Del Vechio, expliquait que l'entreprise était en "procédure de recrutement" depuis plusieurs mois déjà.

Assignés pour "abus du droit de grève"

Le conflit social a donc pris une nouvelle tournure avec une première assignation en justice des deux derniers grévistes de la société, le jeudi 8 décembre, à la requête de leur employeur. Les salariés, assistés de Clara Derfla, secrétaire générale de l'UR 974, avaient obtenu un renvoi au 22 décembre, le temps de préparer leur défense. Le délibéré est donc attendu ce jeudi 29 décembre.

