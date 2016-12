Dimitri Payet est devenu le parrain de "Famill'Espoir", une association réunionnaise qui soutient les familles d'enfants porteurs de handicap ou souffrant de maladie chronique.

C'est sur son compte Instagram que le Réunionnais a fait part de son engagement aux côtés de l'association, ce mercredi 21 décembre 2016. "C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté d’être le parrain de l’Association " Famill’Espoir". A compter de ce jour je serai présent afin d’aider ces enfants et ces familles dans leur combat quotidien", écrit-il.

Créée il y a trois ans, l'association "oeuvre au sein des hôpitaux de La Réunion et de Mayotte afin que le noyau familial dans son ensemble soit soutenu et préservé dans ces moments difficiles". Selon l'association, plus de 2000 adultes et enfants malades et porteuses de handicap qui ont bénéficié de ses actions. "Avoir un tel homme de coeur comme parrain est un immense privilège", a commenté Famill'Espoir sur sa page Facebook

