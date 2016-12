Le soleil va briller sur la majeure partie de l'île dès le début de matinée, selon les prévisions de Météo France pour ce jeudi 22 décembre. Cependant, les éclaircies ne devraient pas durer, puisque quelques averses sont prévues sur le littoral ouest, dans l'après-midi. Les températures restent chaudes et de saison, avec des maximales allant de 24 à 30 degrés, sur les différentes régions de l'île.

La journée débute sous un ciel ensoleillé sur une grande moitié Ouest de l'île, malgré quelques passages nuageux.



Dans l'est, les nuages de la fin de nuit, mettent un peu plus de temps à se dissiper que la veille.



Dans l'intérieur, avant la mi-journée les habituels cumulus se développent le long des versants.



L'après midi, la plupart des hauts se retrouvent sous une couverture nuageuse. Malgré tout, quelques éclaircies résistent au coeur des cirques. Le sommet du Piton de La Fournaise finit par retrouver le soleil.



Par contre, au dessus de Saint Gilles à la Plaine des Makes, en passant par Piton Saint Leu, la grisaille laisse échapper quelques averses.



Sur la côte, les régions du Chef Lieu et de Saint Joseph profitent des plus larges périodes ensoleillées. Elles sont "ventilées" par le vent de Secteur Est. Les rafales ne dépassent pas les 50 km/h.



La mer est agitée dans ces secteurs ventés et belle à peu agitée ailleurs.



Les températures minimales sont proches des normales saisonnières, et les maximales sont à nouveau légèrement supérieures :autour de 30°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques et 17°C au Volcan.



La petite houle de Sud-Ouest finit par s'amortir.