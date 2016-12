Dans un communiqué, le mairie du Tampon André Thien Ah Koon réagit à la suite de la disparition de son ami René Micaud. Nous publions ses mots ci-après.

C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition de René Micaud. René Micaud a été un pionner dans la lutte contre les monopoles et pour le désenclavement aérien de notre Île.



Le paysage aérien a été transformé durant ces dernières décennies, et son action a été profitable aux Réunionnais. Mais rien n’est jamais définitivement acquis. Dans le nouveau contexte que nous connaissons, son combat mérite d’être poursuivi pour l’ouverture encore plus grande du ciel réunionnais.



A sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu, j’exprime mes plus sincères condoléances.

André Thien Ah Koon