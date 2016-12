Voici les titres développés ce vendredi 23 décembre 2016



- Jours fériés : ce qui vous attend en 2017

- Noël : quand l'hostie laisse place à la carte bleue

- Icône de l'Afrique, la girafe est sur la longue liste des espèces menacées

- Ça s'est passé un 23 décembre - 1790 - Naissance de l'égyptologue Jean-François Champollion, le premier à déchiffrer les hiéroglyphes

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Soley y pouak

Plusieurs week-ends de trois jours en perspective - Jours fériés : ce qui vous attend en 2017

Des jours fériés qui tombent le dimanche: pas mieux pour faire râler ceux qui espéraient en profiter pour avoir des jours de repos supplémentaires. Cette année, en plus de Noël qui tombe un dimanche, plusieurs jours fériés sont "mal tombés" en 2016: le 1er et le 8 mai étaient aussi des dimanches ! Mais rassurez-vous : 2017 arrive avec son lot de week-ends de trois jours.

[AUDIO] Les traditions changent... Noël : quand l'hostie laisse place à la carte bleue

Celles et ceux qui fêtent Noël ne sont pas sans savoir que le 25 décembre est d'abord la date de la naissance de Jésus,à la fois homme et Dieu, fils de la vierge Marie. Si, en Orient, comme en Occident, la messe est de mise en ce jour saint, Noël est aussi l'une des fêtes les plus lucratives du calendrier. Et les croyants y participent fortement.

Le braconnage et la perte de son habitat ont fait chuter sa population - Icône de l'Afrique, la girafe est sur la longue liste des espèces menacées

Triste nouvelle pour le monde animalier : la girafe a rejoint la longue liste des espèces menacées. Faute au braconnage et à la perte de son habitat, cet icône de l'Afrique a vu sa population chuter en dessous de 100 000. Elle étaient jusqu'ici considérées comme peu menacées.

Ça s'est passé un 23 décembre - 1790 - Naissance de l'égyptologue Jean-François Champollion, le premier à déchiffrer les hiéroglyphes

L'égyptologue Jean-François Champollion est né le 23 décembre 1790 à Figeac. Il a 32 ans quand il parvient à déchiffrer l'écriture des anciens Égyptiens.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Soley y pouak

Grand matin, le soleil est de mise sur l'ensemble de l'île. Malheureusement, comme ce jeudi, l'après-midi sera couverte et laissera place à quelques pluies ici et là. Selon les prévisions de Météo France pour ce vendredi 23 décembre, les précipitations seront anecdotiques et les températures iront de 24 à 30 degrés. Le vent reste faible, ce qui pourrait causer une grosse chaleur en perspective.