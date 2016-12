Après les boissons sucrées et les tablettes, c'est au tour des langoustes de passer en promotion et d'être prises d'assaut par les clients. Ce vendredi 23 décembre 2016, nombreux étaient ceux qui se pressaient aux portes de plusieurs grandes surfaces pour être les premiers à récupérer les précieux crustacés. Et que le plus rapide gagne le meilleur cari !

Première conséquence directe sur la circulation : d'importants embouteillages sur Saint-Denis, non loin de l'entrée de l'hypermarché. Sur Saint-Pierre et Sainte-Suzanne, les clients attendaient en masse l'ouverture des portes des grandes surfaces concernées.

Certains auront sans doute de quoi faire un bon cari langoustes pour les fêtes de fin d'année.