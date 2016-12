Ce matin le soleil est de mise sur l'ensemble de l'île, mais comme ce jeudi, l'après-midi sera couvert et laissera place à quelques pluies ici et là, selon les prévisions de Météo France pour ce vendredi 23 décembre 2016. Les précipitations seront anecdotiques et les températures iront de 24 à 30 degrés. Le vent reste faible, ce qui pourrait causer une grosse chaleur en perspective.

Au lever du jour, le ciel se montre clément : les cirques, le volcan, les plaines ainsi que le bord de mer profitent d'un soleil généreux. Au fil des heures, les nuages de pentes se développent à mi-hauteur, mais rien de très conséquent.



L'après-midi, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur, dans les cirques et sur les plaines les éclaircies deviennent plus timides. Comme la veille, quelques averses se produisent à flanc de relief, ici ou là, mais elles restent faibles.



Sur le littoral Est, des nuages venant de la mer, occasionnent en cours d'après-midi deux ou trois gouttes.



Sur le littoral Ouest des débordements nuageux s'opèrent, cela reste sans grand effet, sauf entre le Port et Saint-Denis où une petite averse pourrait venir ponctuer la fin d'après-midi, mais la aussi rien de bien significatif.



"En résumé, beau le matin et nuageux l'après-midi avec quelques averses sans grande prétention. Vent de nord-est faible à modéré avec quelques rafales entre le Port et Saint-Denis ainsi que vers la pointe de la Table. Mer belle à peu agitée localement agitée au vent" termine Météo France.