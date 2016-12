Des jours fériés qui tombent le dimanche: pas mieux pour faire râler ceux qui espéraient en profiter pour avoir des jours de repos supplémentaires. Cette année, en plus de Noël qui tombe un dimanche, plusieurs jours fériés sont "mal tombés" en 2016: le 1er et le 8 mai étaient aussi des dimanches ! Mais rassurez-vous : 2017 arrive avec son lot de week-ends de trois jours.

En 2016, sur les 12 jours féries légaux à La Réunion, "seulement" 8 jours sont tombés des jours de semaine, 3 d'entre eux étaient des dimanches. Il y a bien eu quatre week-end de trois jours, pour Pâques, Pentecôte, le 15 août et le 11 novembre, mais 2017 va se montrer plus généreux, avec six week-end prolongés.

Six week-ends prolongés en perspective

En effet, cinq lundis et un vendredi seront fériés : le premier wee-end prolongé est prévu en avril, pour Pâques, puis viennent les 1er et 8 mai, suivi de Pentecôte, en juin, de la fête nationale en juillet, et enfin celui de Noël. En plus de ces jours fériés légaux, les Français sont nombreux à poser des jours de congés pour enchaîner des week-ends de quatre jours. Dans ce cas, il faudra "réserver" le vendredi 26 mai, pour faire le pont à l'Ascension et le 14 août, pour l'Assomption. Si vous êtes plutôt acqueduc, posez les lundi 30 et 31 octobre pour enchaîner avec le 1er novembre, ou encore les 18 et 19 décembre, pour profiter fêter l'abolition de l'esclavage.

12 jours fériés, c'est beaucoup ?

Avec 12 jours fériés légaux par an, les Réunionnais sont loin derrière les 19 jours des Argentins, les Indiens et Colombiens qui bénéficient de 18 jours fériés, les Finlandais et les Chypriotes, avec 15, les Espagnols et les Philippins avec 14. Parmi les pays qui comptent moins de jours fériés que la France, on trouve les Etats-Unis (10), le Canada (9), l'Angleterre, les Pays-bas et la Hongrie (8) et le Mexique avec seulement 7 jours fériés par an.

A noter que dans certains pays, les jours fériés viennent compenser le peu de congés accordés par les entreprises. En France, si on ajoute jours de congés et jours fériés, on atteint ainsi 36 jours chômés.

La question du nombre de congés fait régulièrement débat. Après la canicule de 2003, le gouvernement Chirac avait d'ailleurs instauré la suppression d'un jour férié, le lundi de Pentecôte, afin de financer une caisse de solidarité mais depuis 2008, les employeurs peuvent choisir un autre jour.

En 2014, le Medef avait même proposé la suppression de deux jours fériés, qui passeraient de 11 à 9 pour permettre, selon ses estimations, la création de 100.000 emplois et une croissance de 1%. L'Insee estime cet impact à 0,1%

Voici le calendrier des jours fériés de 2017

Dimanche 1er janvier 2017, Jour de l'An

Lundi 17 avril 2017, lundi de Pâques

Lundi 1er mai 2017, Fête du Travail

Lundi 8 mai 2017

Jeudi 25 mai 2017, Ascension

Lundi 5 juin 2017, lundi de Pentecôte

Vendredi 14 juillet 2017, Fête nationale

Mardi 15 août 2017, Assomption

Mercredi 1er novembre 2017, la Toussaint

Samedi 11 novembre 2017, Armistice 1918

Mercredi 20 décembre 2017, Abolition de l'esclavage

Lundi 25 décembre 2017, Noël

Certains hôtels, gîtes, tables et maisons d'hôtes acceptent déjà les réservations pour l'année prochaine...

