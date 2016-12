Ce vendredi 23 décembre 2016, les gendarmes de l'EDSR ont procédé à une opération préventive auprès des deux-roues motorisés. Sur 145 usagers contrôlés, 113 ne portaient pas de gants. Ils sont néanmoins obligatoires depuis la fin du mois de novembre.

Ce vendredi 23 décembre 2016, les gendarmes de l'EDSR ont procédé à une opération préventive auprès des deux-roues motorisés. Sur 145 usagers contrôlés, 113 ne portaient pas de gants. Ils sont néanmoins obligatoires depuis la fin du mois de novembre.

De 9h à 12h, les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière de la Réunion (EDSR), appuyés par les militaires des unités territoriales et les gendarmes mobiles, ont conduit une opération préventive. L'objectif : sensibiliser les usagers de scooter, motocyclettes et autres tricycles à moteurs à l'obligation du port des gants.



Trente militaires ont été répartis sur les six postes de contrôles simultanés disposés sur les communes de Sainte-Marie, Saint-Paul et Saint-Louis. Au total, ce sont 145 véhicules qui ont été contrôlés, dont 88 cyclomoteurs de moins de 50 cm3 et 57 motocyclettes d'au moins 125 cc3.



78% de ces usagers vulnérables - soit 113 - ne portaient pas les gants obligatoires depuis le 20 novembre 2016 (68 cyclomotoristes et 45 motocyclistes).

Une fois n'est pas coutume, les contrevenants ont reçu une lettre d'information plutôt que la contravention de 68 euros prévue. L'EDSR précise qu'il s'agit "d'un cadeau à la veille de Noël". Certains en ont d'ailleurs profité pour "s'équiper sur le champs" en se munissant de gants homologués. Pour rappel, ils sont accessibles à partir de 45 euros.



Au-delà de l'aspect réglementaire, l'accent a été mis sur le risque de blessures graves dès la moindre chute. Les gendarmes ont indiquée aux personnes personnes contrôlées à d'aller "au-delà de cette législation en s'équipant comme il se soit de gants mais aussi de blousons et chaussures assurant un minimum de protection."



14 infractions génératrices d'accident graves - non-concernées par cette opération de prévention - ont néanmoins été constatées. Parmi elles : 2 franchissements d'un feu rouge dont un par un motocycliste à Saint-Paul, 4 pour non-port du casque, 3 cyclomotoristes qui circulaient sur la portion interdite de la RN1, 3 non-port de ceinture.