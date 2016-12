Les entreprises de manutention qui exercent leur activité dans l'enceinte du port de La Réunion se sont réunies ce mercredi 21 décembre 2016, en présence du représentant du Grand Port Maritime de La Réunion pour signer la Charte du Manutentionnaire et pour enregistrer l'adhésion de deux nouveaux membres, les sociétés C.O.R et Rundocks.

Après avoir signé ensemble la Charte du Manutentionnaire, les sociétés C.O.R et RUNDOCKS ont rejoint les entreprises SAMR, SOMACOM et SGM Manutention en qualité de membres du GEM-PR en adhérant aux statuts de l'association.

"Cet acte novateur vise à permettre à l'ensemble des industriels réunionnais de la manutention portuaire d'être représenté dans une association elle-même adhérente d'un syndicat national (l'Union Nationale des Industries de la Manutention, UNIM) et local (MEDEF Réunion). La volonté affichée des membres est de pouvoir traiter des questions relatives à l'exercice de leur profession autour d'une même table tout en unifiant leurs forces vis-à-vis des acteurs de l'économie réunionnaise et des autorités locales et nationales. Les membres fondateurs et les nouveaux membres ont tenu à exprimer publiquement leur satisfaction de se retrouver au sein de l'association et permettre à l'ensemble des acteurs portuaires d'y être reconnu. Le Grand Port Maritime a exprimé son soutien à cette initiative qui, après de nombreuses années de séparation, permet l'émergence d'une véritable fédération des entreprises de manutention de Port Réunion.", précise le groupement, dans un communiqué