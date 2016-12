Les fêtes de fin d'année sont propices aux comportements dangereux sur les routes de La Réunion. Le bilan - toujours provisoire - de la mortalité routière en 2016 s'élève à 48 morts, dont un quart concernant les automobilistes. L'alcool, associé à la vitesse sont souvent les facteurs aggravants des accidents routiers. Pour sensibiliser les usagers à ces dangers, en vue des week-ends de réveillon, la sécurité routière de la Préfecture prévoit plusieurs opérations de sensibilisation, notamment par la distribution d'éthylotests, mais aussi par le renforcement des contrôles routiers.

"Partage de la route et respect du code, ne pas conduire si on a bu, empêcher un ami qui a bu de prendre le volant, s’organiser pour la fête demeure une fête, pour qur la route de devienne pas un drame"... Tels sont les conseils prodigués par le coordinateur de la sécurité routière au sein de la Préfecture, Gilbert Ricquebourg, en vue des week-ends de Noël et du jour de l'an. Au micro de RTL Réunion, ce dernier déplore le "mauvais bilan" de l'année 2016, faisant état de 48 morts.



Un tué c’est déjà trop. On pensait que les chiffres allaient être meilleurs... C'est très inquiétant. Un tiers de tués sont des piétons, un quart sont en voiture, tandis que la plupart des accidents auraient pu être évités", ajoute le coordinateur.

En vue des festivités des réveillons, le service de sécurité routière prévoit de renforcer les contrôles de vitesse et d'alcoolémie. "Le vrai problème, c’est bien le taux d’alcoolisation sur la route. Il est au delà de 50% et ça ne baisse pas. Il faut que le conducteurs arrêtent de boire !" lance t-il.

Dans le même temps, les 24 et 31 décembre prochains dans les grandes surfaces de l'île seront distribués des éthylotests aux usagers, en guise de prévention. 10 000 ont d'ores et déjà été donnés, depuis le week-end dernier, sur les 14 000 prévus à la distribution.



Si tout est fait pour changer les comportements sur les routes réunionnaises, notamment vis-à-vis de l'alcool, les automobilistes n'en restent pas moins imprudents, voire dangereux. "C’est désolant d’apprendre qu’autant de permis sont retirés chaque week-end. Feux rouges grillés, alcool, on double sur une ligne blanche... Il faut que les conducteurs contrôlent leur comportement... La route ne tue pas, ce sont les comportements qui tuent" concluent Gilbert Ricquebourg.

