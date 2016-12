Voici les titres développés :



- Sale temps pour le lagon !

- Au 1er janvier 2017 - Carte grise : le cheval fiscal passe de 39 à 51 euros

- Qui dit Noël, dit musique... [VIDEOS] Ces chansons que l'on voudrait (parfois) oublier

- Ça s'est passé un 24 décembre... En 1964 - Les Réunionnais découvrent les premières émissions télé

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le réveillon sous le soleil

Voici les titres développés :



- Sale temps pour le lagon !

- Au 1er janvier 2017 - Carte grise : le cheval fiscal passe de 39 à 51 euros

- Qui dit Noël, dit musique... [VIDEOS] Ces chansons que l'on voudrait (parfois) oublier

- Ça s'est passé un 24 décembre... En 1964 - Les Réunionnais découvrent les premières émissions télé

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le réveillon sous le soleil

Sale temps pour le lagon !

Sable, océan, filaos : le décor de carte postale plaît à de nombreux fêtards prêts à passer le cap de la nouvelle année dans l'eau. Une forte affluence qui n'est pas très positive pour le bord de mer. Piétinement et abondance de la foule favorisent l'érosion des plages tandis que les déchets habituels - pétards, bouteilles, sacs plastiques - naviguent vers les parties sensibles du récif corallien. Si célébrer la Saint-Sylvestre près de la mer n'est certainement pas proscrit, des gestes simples tels que ramasser ses mégots ou prévoir des sacs poubelles sont recommandés.

Au 1er janvier 2017 - Carte grise : le cheval fiscal passe de 39 à 51 euros

Conformément à la délibération du conseil régional en date du 29 avril 2016, la tarification de la taxe régionale pour les opérations relatives au SIV (Cartes Grises) sera calculée sur la base de 51 euros par CV. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2017.

[VIDEOS] Qui dit Noël, dit musique... Ces chansons démodées, bizarres, trop bien

Au pays de la chanson de Noël comme dans tous les pays, il y a les incontournables. Plus ou moins heureux, plus ou moins mythiques dans le bon et moins bon sens du terme, ces incontournables là provoquent immanquablement regard nostalgique ou oeil moqueur. Le fait est qu'entre les adeptes du "tout ce qui est nouveau est forcément bon" et ceux du "tout ce qui faisait avant est évidemment meilleur", il n'est pas facile de trouver une conciliation. Heureusement il y a tous les autres. Ceux qui ne discutent pas des goûts, des couleurs, des rythmes, des tendances...

Ça s'est passé un 24 décembre... En 1964 - Les Réunionnais découvrent les premières émissions télé

Il a eu une saveur particulière ce Noël 1964 : pour le première fois, les Réunionnais ont pu se poster devant le petit écran - façon de parler au vue de la taille des téléviseurs de l'époque - pour regarder les premières émissions de télévision, en noir et blanc.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le réveillon sous le soleil

Le soleil est bien présent sur la majeur partie de l'île, ce samedi 24 décembre 2016. De quoi présager un réveillon de Noël agréable. Le ciel bleu s'étale des hauts jusqu'au littoral. Les températures sont chaudes et lourdes, atteignant 33 degrés par endroits. Le vent reste faible.