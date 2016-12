Au pays de la chanson de Noël comme dans tous les pays, il y a les incontournables. Plus ou moins heureux, plus ou moins mythiques, dans le bon et moins bon sens du terme, ces incontournables là provoquent immanquablement regard nostalgique ou oeil moqueur. Le fait est qu'entre les adeptes du "tout ce qui est nouveau est forcément bon" et ceux du "tout ce qui faisait avant est évidemment meilleur", il n'est pas facile de trouver une conciliation. Heureusement il y a tous les autres. Ceux qui ne discutent pas des goûts, des couleurs, des rythmes, des tendances... Ceux là font la fête tout simplement. Ceux là, dansent le maloya sur le "Jingle Bells" des Sex Pistols et le séga sur le "Petit papa Noël " de Tino Rossi. Transpirant à grosses gouttes à force de se déhancher en plein été austral, ceux là conseillent en choeur au Père Noêl de "bien se couvrir car dehors il fait bien froid". Ahaha, comme disent les jeunes (et les autres aussi). Allez, tour d'horizon de ces chansons un peu démodées, bizarres ou trop bien...

Petit Papa Noël - DTAK

Noël à La Réunion est quelque chose d'extraordinaire. Il fait beau, il fait chaud, la grillade est de rigueur tandis qu'entre l'apéritif et le rôti, le cousin Willy branche la sono... rien ne va plus (enfin presque, reste l'humour et c'est très bien comme ça).

We wish you a merry christmas

Pour les fêtes de Noël, il y a deux catégories : ceux qui disent aiment la tradition et ceux qui disent préférer la modernité. Avec "We wish you a merry christmas", c'est dans une autre époque et dans un autre lieu que le repas de Noël créole est transporté.





Mireille Mathieu et Tino Rossi - Petit Papa Noël

Et puis il y a les puristes. Ceux de la vieille école, qui chaque année ressortent le vinyle de Tino et Mireille. Ceux -là disent parfois vouloir apprendre à la nouvelle génération (qui n'a rien demandé) tout ce qu'elle a perdu musicalement ces dernières années.

Jacqueline Farreyrol - Noël à La Réunion

Jacqueline Farreyrol est un peu une icône de la musique réunionnaise. Alors lorsque c'est elle qui chante Noël, c'est parce mémé l'a décidé ou parce que le petit dernier vient d'apprendre la chanson à l'école. Et on se tait pour écouter

Last Christmas - WHAM

Chez les plus jeunes générations (celles après mémé), on s'attache aux souvenirs de jeunesse. Lorsque Georges Michael chantait qu'"il t'a donné son coeur à Noël dernier", les cadeaux sous le sapin semblaient bien fades...





Renaud - Petit Papa Noël

Le monde du rock aussi a eu ses périodes pro-Noël. Renaud, qui n'a pas la plume dans sa poche, a préféré faire passer le Père Noël pour un "blaireau". C'était franchement amusant

TRUST - Petit Papa Noël

Dans la série des pères Noël tournés en ridicule, nous demandons le groupe anti-social : Trust. Il faut aimer et surtout, ne pas trop en abuser, au risque d'effrayer les enfants (enfin, ça c'est ce que disent certains...)

Sex Pistols - Jingle Bells

Un temps, la mode a été à celui ou celle proposant la meilleure performance sur les trois ou quatre accords des chansons de la Nativité. Dans cet étrange classement, le Sex Pistols font partie du peloton de tête. Leur carrière n'a pas reposé sur ce seul titre, même s'il a été tout-à-fait réjouissant car irrévérencieux à souhait.

L.E.J - Game of Bells

Adieu les beaux sapins et autres vents d'hiver. Dans cette proposition, le groupe de trois jeunes femmes, spécialisées dans le mashup, utilisent le générique de la célèbre série Game of Throne pour le mélanger aux sonorités de Noël. Si tout le monde n'aime pas, c'est en tout cas différent des chansons kitsch traditionnelles.

Mariah Carey - All I Want for Christmas (version Carpoo l !)

Un classique interprêté par une diva. Si elle paraît parfois démodée, le rythme finit toujours par l'emporter. A l'occasion des fêtes, l'animateur américan James Corden a convié d'immenses stars à pousser la chansonnette dans son fameux Carpool. On retrouve notamment Lady GaGa, Coldplay, Adèle ou encore les Red Hot Chili Peppers chanter Noël...



Joyeuses fêtes à tous

