Le 25 décembre marque, pour les chrétiens du monde entier, le jour de la naissance de Jésus, fils de Dieu fait homme. Jour saint pour les chrétiens, Noël est aussi devenu une fête familiale pour une large majorité de la population, célébrée quelque soit le pays ou la confession.

L'événement, qui aurait eu lieu, d'après les écritures, en l'an 753 de la fondation de Rome est devenu l'an 1 de notre ère. En réalité, ni le jour ni l'année, ni les circonstances de la naissance de Jésus de Nazareth ne sont connus avec précision.

Sur les quatre évangiles, seuls Matthieu et Luc parlent explicitement de la naissance et de l’enfance de Jésus. "Jésus naît à Bethléem, dit Luc, au cours d'un recensement, dans une salle à l'écart, parce que dans la salle commune il y avait trop de monde. Matthieu dit très peu de choses : que l'ange est apparu à Joseph pour lui demander d'accueillir Marie, qui porte en elle un enfant qui vient de l'Esprit saint", résume le Père Jacques Nieuviarts, bibliste, dans une interview au groupe La Croix

Au delà des considérations historiques, la date du 25 décembre est depuis 2016 un jour saint pour les chrétiens, et une fête profane et familiale pour les autres, où il est commun de s'offrir des cadeaux. Un paradoxe quand on sait que ceux que les écritures s'accordent à dire, c'est que Jésus est né dans le dénuement le plus total.

Ces cadeaux sont apportés par le Père Noël qui, lui, serait "né" au milieu du 19e siècle, quand la firme Coca Cola a réinterprété d'ancienne tradition païenne.