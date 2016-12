Voici les titres développés ce dimanche :



- Exclusif - Interview du père Noël de passage à La Réunion - Joyeux Noël à tous et à toutes

- On vous a tendu le micro pour passer vos voeux - [AUDIO] On souhaite joyeux Noël à...

- Mexique - Dans un Etat violent du pays, une ville dédiée à Noël

- Ça s'est passé un 25 décembre... En l'an 1de notre ère - #Askip un sauveur est né

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Noël sous le soleil

Voici les titres développés ce dimanche :



- Exclusif - Interview du père Noël de passage à La Réunion - Joyeux Noël à tous et à toutes

- On vous a tendu le micro pour passer vos voeux - [AUDIO] On souhaite joyeux Noël à...

- Mexique - Dans un Etat violent du pays, une ville dédiée à Noël

- Ça s'est passé un 25 décembre... En l'an 1de notre ère - #Askip un sauveur est né

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Noël sous le soleil

Exclusif - Interview du père Noël de passage à La Réunion - Joyeux Noël à tous et à toutes

Toute l'équipe d'Imaz Press vous souhaite un joyeux Noël.

On vous a tendu le micro pour passer vos voeux - [AUDIO] On souhaite joyeux Noël à...

Joyeux Noël à tous ! Ce dimanche 25 décembre 2016, les marmailles ouvrent leurs paquets et les familles se réunissent autour d'un repas. D'ailleurs, ce n'est pas possible pour tout le monde. Pour celles et ceux dont la famille se trouve aux quatre coins du monde, le micro tendu a été l'occasion de passer le message. Et vous, à qui souhaitez-vous un joyeux Noël ?

Mexique - Dans un Etat violent du pays, une ville dédiée à Noël

Dans l'Etat mexicain du Michoacan, miné par la violence du narcotrafic, une ville fait exception : Tlalpujahua, dont l'activité principale consiste à fabriquer des boules de Noël qui orneront les sapins de milliers de foyers américains et canadiens.

Ça s'est passé un 25 décembre - En l'an 1 de notre ère - #Askip un sauveur est né

Le 25 décembre marque, pour les chrétiens du monde entier, le jour de la naissance de Jésus, fils de Dieu fait homme. Jour saint pour les chrétiens, Noël est aussi devenu une fête familiale pour une large majorité de la population, célébrée quelque soit le pays ou la confession.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Noël sous le soleil

La Réunion se réveille sous le soleil en ce jour de Noël. Malheureusement, le temps change au fil des heures pour laisser place aux nuages. Les températures restent très chaudes, de quoi accompagner pique-niques et autres repas en plein air. Les légères pluies sont quasi inexistantes.