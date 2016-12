Biblionef est association loi 1901, reconnue par l'Unicef, le Conseil de l'Europe et placée sous le haut patronage de la Commission nationale française pour l'Unesco. Grâce à cette structure, les rayonnages des livres à La Réunion ont pu se remplir. Pour les enfants Tamponnais, Biblionef s'est associé au projet de la commune intitulé "Le Tampon, une ville qui lit". Ce vendredi 23 décembre, 100 livres ont été donnés à la Case Léô, le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents) de la Plaine des Cafres, situé plus au 24ème Km. Ci-après, le communiqué descriptif de la mairie.

Biblionef est association loi 1901, reconnue par l'Unicef, le Conseil de l'Europe et placée sous le haut patronage de la Commission nationale française pour l'Unesco. Grâce à cette structure, les rayonnages des livres à La Réunion ont pu se remplir. Pour les enfants Tamponnais, Biblionef s'est associé au projet de la commune intitulé "Le Tampon, une ville qui lit". Ce vendredi 23 décembre, 100 livres ont été donnés à la Case Léô, le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants Parents) de la Plaine des Cafres, situé plus au 24ème Km. Ci-après, le communiqué descriptif de la mairie.

La structure a été fondée en 1992 par Maximilien Vegelin van Claerbergen, Ambassadeur des Pays-Bas et Dominique Pace, Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques et Chevalier de l'Ordre National du Mérite.

Biblionef dans le monde : 150 000 livres neufs et choisis, chaque année...

Depuis plus de vingt ans, Biblionef facilite l'accès au livre et à la lecture d'enfants et adolescents défavorisés à travers le monde, les aide à construire les bases d'un savoir et d'une connaissance auxquels tout être humain aspire et leur offre des clés pour leur avenir.

Dans de nombreux pays aujourd'hui, politiquement ou économiquement instables, où les systèmes éducatifs sont carencés, l'accès aux livres est limité, voire impossible. C'est pourquoi Biblionef se mobilise pour que des milliers d'enfants puissent, chaque année, puissent grandir un livre neuf à la main.

Depuis 1992, plus de trois millions de livres neufs et choisis ont répondu, dans 98 pays francophones ou francophiles, à des projets ciblés, élaborés en lien avec des partenaires de terrain compétents et fiables

Environ 150 000 livres neufs permettent, chaque année, de créer ou d'enrichir des fonds de bibliothèques en Asie, Afrique, Europe centrale et orientale, Amérique centrale et latine, Océanie, dans les pays Baltes, au Proche et Moyen Orient...

La France n’est pas oubliée puisque deux à trois fois par an, des projets de développement de la lecture sont mis en œuvre dans des régions où les taux d’illettrisme sont importants, voire très supérieurs à la moyenne nationale : Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Maine et Loire, région parisienne, île de La Réunion, Mayotte...

Les livres proposés par Biblionef sont le fruit de son partenariat unique en France avec nombre d'éditeurs pour la jeunesse tels que Gallimard Jeunesse, Hachette Livre, Kaléidoscope, Kanjil, La Martinière jeunesse, Larousse, La Joie de Lire, Le Robert, Les Fourmis Rouges, MeMo, Milan, Minedition, Nathan, Revue Dada, Thierry Magnier, Univers Poche...

Ils sont conscients que les dotations de fonds documentaires raisonnées, pratiquées par Biblionef, ancrent des habitudes durables de lecture dans les pays où il n'existe aucun autre moyen de se procurer des livres et par la même font vivre et rayonner la langue française partout où elle est demandée et appréciée.

Les partenaires de Biblionef pour ces projets sont divers : réseau culturel français, bibliothèques scolaires et publiques, associations, ONG internationales... Leurs projets élaboré puis validés, en concertation avec Biblionef, ils sont invités à choisir à l'unité près, dans un fonds qui comprend environ 300 000 ouvrages et 1 500 références, les livres les mieux adaptés aux bénéficiaires.

Ces dotations favorisent l’essor des bibliothèques et attirent de nouveaux publics. Un suivi et une évaluation sont assurés par Biblionef et l’enrichissement des collections peut être accompagné dans le temps. Ainsi, de véritables projets de coopération sont mis en œuvre pour favoriser l'accès à l'éducation et à la culture.

Biblionef, partenaire du projet "Le Tampon, une Ville qui lit"

Fin 2014, à la demande de M. le Maire du Tampon, la Directrice de la Médiathèque Centrale alertait Biblionef sur l’ampleur du phénomène de l’illettrisme qui concerne 22.6 % de la population réunionnaise. Facteur de précarité et de tension sociale, l’illettrisme amoindrit considérablement les chances d’insertion professionnelle de la jeunesse.

Consciente des enjeux et désireuse de soutenir la politique publique du livre et de la lecture développée par la municipalité, Biblionef a signé une convention pluriannuelle de partenariat avec la ville du Tampon autour du projet "Le Tampon une Ville qui lit" dans le cadre d’un contrat territoire lecture soutenu par la Direction des Affaires Culturelles Océan-indien, un acte fort visant à promouvoir le livre auprès des publics éloignés de la lecture, afin de lutter contre l’illettrisme et favoriser ainsi une citoyenneté active, particulièrement au sein des quartiers prioritaires de la ville du Tampon.

Chaque année, jusqu’en 2020, 10 000 livres neufs, choisis à l’unité près par la Médiathèque Centrale, rejoindront le Tampon afin de multiplier les points lecture de part et d’autre de la commune.

L’objectif : favoriser la proximité avec le livre des publics qui n’oseraient jamais entrer dans une grande bibliothèque et permettre à des populations, habituellement éloignées les unes des autres ou souffrant d’isolement, de se croiser autour de la langue, de la lecture et de l’écrit, grâce à des animations ludiques et éducatives.

En 2015 et 2016, ces ouvrages ont déjà permis d’enrichir les rayonnages de la médiathèque et de son Médiabus, ainsi que des points-lecture dédiés à la jeunesse dans les quartiers de Bérive, Bras-Creux, Pont d’Yves et Petit Tampon, mais aussi la bébéthèque des Trois Mares et la médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres et ont rendu possible la création d’une annexe, au plus près de la population, dans le quartier prioritaire de la Châtoire... Dans les hauts de la commune, ils sont allés renforcer les Bibliothèques Centres de Documentation de 10 écoles primaires.