La Réunion se réveille sous le soleil en ce jour de Noël. Malheureusement, le temps change au fil des heures pour laisser place aux nuages. Les températures restent très chaudes, de quoi accompagner pique-niques et autres repas en plein air. Les légères pluies sont quasi inexistantes.

Les entrées maritimes de la nuit disparaissent assez rapidement en ce début de matinée, nous offrant ainsi du soleil sur une majeure partie de la Réunion.

En ce jour de Noël, le soleil est donc de la fête avant de jouer à cache à cache avec les nuages. C'est en effet les nuages qui, dès la mi-journée, finissent par remporter la partie cantonnant alors le soleil au rôle de figurant. Malgré tout, les averses sont anecdotiques l'après-midi et le temps s'annonce calme.



Les températures maximales atteignent les 28 et 31°C sur le littoral, 30°C à Saint-Denis, 26°C à Cilaos et 19°C au Volcan.



Le vent d'Est-Nord-Est est faible à modéré avec des rafales proches des 40km/h de Saint-Denis à la Possession ainsi que sur le Sud Sauvage. Les brises dominent du Port à Saint-Pierre.



La mer est généralement peu agitée à agitée au vent.