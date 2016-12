Joyeux Noël à tous ! Ce dimanche 25 décembre 2016, les marmailles ouvrent leurs paquets et les familles se réunissent autour d'un repas. D'ailleurs, ce n'est pas possible pour tout le monde. Pour celles et ceux dont la famille se trouve aux quatre coins du monde, le micro tendu a été l'occasion de passer le message. Et vous, à qui souhaitez-vous un joyeux Noël ?

(Photo : Julien Docteur - Radar 974)

Tandis que le père Noël a livré les cadeaux cette nuit, les Réunionnais continuent de fêter ce dimanche. En Australie, aux Etats-Unis, à La Réunion ou tout simplement dans le quartier d'à côté, la famille de ces passants, peaufinant leurs achats ont tenu à souhaiter un joyeux Noël à leur famille.

Le père Noël et ses filles aussi !

Le père #Noel a chargé son tuk tuk et commence sa tournée, aux quatre coins de monde ! pic.twitter.com/yM3hu6QGBw — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 24 décembre 2016

Les petites filles du bonhomme en rouge font la tournée des rues dionysiennes ! #JoyeuxNoel zot tout'! pic.twitter.com/zA9zKuz2Eu — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 24 décembre 2016

En espérant que tout le monde ait été gâté, Imaz Press vous souhaite de nouveau un joyeux Noël.