Celui qui se présente comme le frère de la victime témoignait sur radio Freedom ce dimanche 25 décembre au matin. Un motard, présent au Chaudron cette nuit, aurait été renversé par une voiture, puis brûlé volontairement, via les coulées d'essence dues à sa chute, enflammées par un tiers. L'homme est, selon plusieurs médias, gravement brûlé et se trouverait entre la vie et la mort.

" Les médecins nous ont dit qu’il ne s’en sortirait pas " lance celui qui se présente comme le frère de la victime, sur les ondes de FreeDom. Toujours selon cet homme, les blessures de la victimes auraient été causées volontairement.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce que l’on nomme pour l’instant un accident, faute d’éléments.