27 sapeurs-pompiers et personnels administratifs issus du groupement territorial et des centres de secours ouest, ont été convié à la remise de leur médaille d'honneur ce jeudi 22 décembre au Centre d'Incendie et de Secours de Trois-Bassins.

Pour l’occasion, une cérémonie a été organisée en présence du Colonel Dominique Fontaine représentant le Directeur Départemental du SDIS, de Chantal Sandance, représentante de la mairie de Trois-Bassins, des Vice-présidents du CASDIS Hermann Rifosta et Patrick Dorla et de Madame Gibralta, représentante du Préfet de La Réunion.