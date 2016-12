Voici les titres développés ce lundi :



- 2016 en passe de battre un nouveau record de chaleur sur la planète

- Mort du chanteur britannique George Michael, le jour de Noël

- Making of - Shazia Bhatti (AFP) - Le courage grâce au danger

- En France, le discours anti-pauvres se banalise

- Ça s'est passé un 26 décembre - 1945 : le Prince Vinh-San se tue en avion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques nuages mais une grosse chaleur

Voici les titres développés ce lundi :



- 2016 en passe de battre un nouveau record de chaleur sur la planète

- Mort du chanteur britannique George Michael, le jour de Noël

- Making of - Shazia Bhatti (AFP) - Le courage grâce au danger

- En France, le discours anti-pauvres se banalise

- Ça s'est passé un 26 décembre - 1945 : le Prince Vinh-San se tue en avion

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques nuages mais une grosse chaleur

Sur l'île, le mois de novembre était plus chaud que la moyenne - 2016 en passe de battre un nouveau record de chaleur sur la planète

L'année 2016 est en passe de battre un nouveau record annuel de chaleur, la période de janvier à novembre ayant enregistré la température moyenne la plus élevée jamais enregistrée, indiquent les derniers relevés publiés lundi par l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). À La Réunion, le mois de novembre a notamment été plus chaud que la moyenne avec un écart de + 0,8 degrés. Ce qui place novembre 2016 au 6ème rang des mois de novembre les plus chauds depuis 52 ans sur l'île.

Mort du chanteur britannique George Michael, le jour de Noël

Le chanteur pop britannique George Michael, interprète notamment des tubes "Faith", "Careless Whisper", et "Last Christmas" est mort à son domicile à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent dimanche soir.

Making of - Shazia Bhatti (AFP) - Le courage grâce au danger

Shazia Bhatti est pakistanaise et photographe pour l'AFP. Elle raconte son travail au quotidien dans un making of in intitulé "Le courage grâce au danger". Une formidable leçon de vie.

"Il y a une montée de la pauvrophobie" - En France, le discours anti-pauvres se banalise

Pendant des années, Anne a tout eu: créatrice indépendante de bijoux, elle a collaboré avec de grands joailliers, élevé ses enfants, acquis un appartement. Mais sa vie a basculé: elle doit se débrouiller avec les minima sociaux et affronter les regards négatifs.

Ça s'est passé un 26 décembre - 1945 : le Prince Vinh-San se tue en avion

Figure connue et originale de la vie dionysienne, le prince Vinh-San disparaît dans un accident d'avion en Afrique équatoriale française. Il avait été empereur d'Annam, de 1907 à 1916.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques nuages mais une grosse chaleur

Au lendemain de Noël, le soleil reste dominant sur une majeure partie de l'île. Selon les prévisions de Météo France pour ce lundi 26 décembre, le ciel se couvre sérieusement à la mi-journée. Le Sud sera touché par la pluie. Les températures restent chaudes, comprises entre 26 et 32°C pour le littoral.

www.ipreunion.com