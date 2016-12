Les élèves du Lycée Jean Perrin ont réalisé une campagne de communication pour sensibiliser les automobilistes sur les dangers de la consommation d'alcool au volant. Fruit d'un partenariat avec la ville, les affiches placardées dans les rues de Saint-André, rappellent que la moitié des accidents mortels sur la route sont liés à l'alcool.

Cette affiche a été imaginée et réalisée par les élèves de la classe de 1ère commerce du lycée Jean Perrin de Saint-André dans le cadre de la journée d’éducation à la sécurité routière, le 13 décembre 2016, rapporte la municipalité dans un communiqué ce lundi 26 décembre 2016.

"Le visuel a été conçu suite à un appel à projet : le slogan, le thème et le visuel ont été imaginés par les jeunes de la classe de 1ère commerce et la touche finale a été apportée par leur professeur d'arts appliqués Franck Menant", précise le communiqué.

La ville de Saint-André est partenaire de cette action avec la prise en charge financière de l'impression et la pose sur ses trois panneaux 4X3, au Rond point du trésor public, Porte des Salazes, et Petit Bazar.

"Le Maire Jean Paul Virapoullé soutient cette action fort de son engagement au côté du Docteur Mété et de la Fédération Régionale d’Addictologie de La Réunion pour combattre le fléau de l’alcool à la Réunion notamment chez les jeunes. À chaque grande manifestation de la ville, le Maire interdit de vendre de l'alcool", rappelle d'ailleurs la municipalité.

Plus de 11 litres d'alcool pur consommé par an et par habitant en moyenne

L’île "connaît l’un des plus forts taux d’arrestations pour ivresse sur la voie publique" relève la municipalité. Elle est en troisième position sur le plan national.

D'après le dernier bilan dressé par la Fédération Régionale d’Addictologie de La Réunion (FRAR), sur la consommation d'alcool à La Réunion, la bière et le rhum sont les premières boissons consommées sur l’île.

"La Réunion est détentrice d’un record mondial tout à fait particulier : c’est le pays où l’on consomme la plus importante quantité de Johnny Walker - Red Label rapporté au nombre d’habitants : plus de 1 % de la production mondiale est vendue dans l’île, soit 1,4 millions de bouteilles par an !", rappelle la ville de Saint-André.

11,1 litres d’alcool pur est en moyenne consommé par habitants tous les ans (les chiffres concernent les plus de 15 ans). En 2014, près de 69 900 hectolitres d’alcool pur étaient proposés à la consommation sur l’île. Soit une augmentation de 8 % par rapport à 2013 où 64 300 hectolitres étaient proposés à la consommation.

250 décès par an

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire publié en juillet 2015, l'Institut national de veille (INVS) sanitaire rappelle que l'alcool est la première cause d'hospitalisation en France. Chaque année, 49 000 meurent d'alcoolisme en France, ils sont 250 à La Réunion. Le taux de décès des Réunionnais lié à l'alcoolisme est trois fois supérieur à celui de la France métropolitaine: 1,8% des décès à La Réunion contre 0,5% en métropole. Le département est à la 4ème position quant à son fort taux de décès lié à la consommation d’alcool.

Selon l’Observatoire régional de la santé de La Réunion, plus de 5 300 personnes ont recours aux urgences pour intoxication aiguë d’alcool en 2012. Ce sont principalement les hommes qui font appel aux urgences, à 88%, contre 12% pour les femmes. Sur près de 60% des passages aux urgences pour intoxications alcooliques aiguës, 56% concernaient des personnes âgées entre 35 et 54 ans, souligne l’ORS-Réunion dans ces derniers chiffres publiés. Les moins de 25 ans représentaient 11% en 2012, un taux en recul comparé à 2011. Et 3% sont des mineurs.

