Fin novembre 2016, à La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 136 860. Ce nombre augmente de 1,2 % sur trois mois, soit + 1 560 personnes. Il progresse de 0,6 % sur un mois et de 1,6 % sur un an.

En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 2,9 % sur trois mois (–0,8 % sur un mois et –3,3 % sur un an).



À La Réunion, en novembre 2016, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 0,7 % pour les moins de 25 ans (+1,7 % sur un mois et –0,6 % sur un an), progresse de 1,2 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+0,3 % sur un mois et –0,1 % sur un an) et de 2,0 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,8 % sur un mois et +7,6 % sur un an).

Fin novembre 2016, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et ayant exercé une activité réduite dans le mois (catégories B, C) augmente de 0,4 % sur trois mois et s'établit à 25 180 ; il progresse de 3,3 % sur un mois et de 9,3 % sur un an.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 162 040 fin novembre 2016 à La Réunion. Ce nombre augmente de 1,0 % sur trois mois (soit +1 670 personnes) ; il progresse de 1,0 % sur un mois et de 2,8 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,7 % sur trois mois (+0,3 % sur un mois et +0,5 % sur un an).

Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue de 0,3 % pour les moins de 25 ans (+2,0 % sur un mois et +0,6 % sur un an), progresse de 1,1 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+0,8 % sur un mois et +1,1 % sur un an) et de 1,7 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+0,9 % sur un mois et +8,7 % sur un an

3e mois de baisse à l'échelle nationale

Le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité a atteint en novembre 3,45 millions en métropole, en recul pour le troisième mois consécutif, une première depuis la crise en 2008, a annoncé lundi le ministère du Travail. Le nombre de personnes en catégorie A (sans aucune activité) a diminué de 31.800 par rapport à octobre (-0,9%).

Sur trois mois, leur nombre a baissé 109.800 (3,1%) et depuis le début de l'année de 133.500. En prenant en compte les demandeurs d'emploi exerçant une petite activité (catégorie B et C), le nombre des demandeurs d'emploi était de 5,48 millions fin novembre, soit une hausse de 0,3% sur un mois et de 0,5% sur un an.