Au lendemain de Noël, le soleil reste dominant sur une majeure partie de l'île. Selon les prévisions de Météo France pour ce lundi 26 décembre, le ciel se couvre sérieusement à la mi-journée. Le Sud sera touché par la pluie. Les températures restent chaudes, comprises entre 26 et 32°C pour le littoral.

Au petit matin, des nuages isolés stagnent sur les régions du Nord-Est, sur la Plaine des Palmistes, la forêt de Takamaka. Quant au littoral de Sainte-Rose à Sainte-Suzanne, il est fréquemment baigné par de belles éclaircies.



Ailleurs, le soleil est bien présent.



En cours de matinée, quelques nuages isolés se forment sur les contreforts et les hauteurs.



Mais, Il faut véritablement attendre la mi journée, pour que le ciel se couvre bien sur un bonne moitié Nord-Est, du Volcan, à la Plaine des Palmistes, a la forêt de Takamaka, jusqu'à Sainte-Rose et Saint-André.



Sur les contreforts du Sud, les nuages sont peu soudés et de belles éclaircies apparaissent. Toutefois, de brèves averses tombent sur les contreforts du Sud de l'île.



Les températures maximales, conformes aux normales saisonnières, atteint 29 à 30°C sur le littoral Est, 30 à 32°C sur la côte Ouest, 30°C à Saint-Denis, 26°C à Cilaos et 20 à 23°C au Volcan.



Le vent de secteur Est est modéré avec des rafales de 40 à 50km/h de Saint-Denis à la Possession ainsi que sur le Sud Sauvage.



La mer est peu agitée à agitée au vent.