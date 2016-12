Les trois hommes interpellés le 18 novembre dernier suite à un contrôle policier, au Chaudron à Saint-Denis, ont été jugés ce lundi 26 décembre 2016. L'un écope de 6 mois ferme et deux autres de 10 mois de prison dont 6 avec sursis, une peine que l'UNSA Police a dénoncé, dans un communiqué

"Dans cette affaire les mis en cause avaient l’intention d’inverser les faits et de mettre en cause l’action de policiers et leur intervention. D’ailleurs, le tribunal avait souhaité obtenir les images de vidéosurveillance de la station-service près de laquelle s’étaient déroulés les faits. Même si les violences commises envers les policiers ont été sanctionnées par des peines de prison assorties de période ferme. Ce verdict apparaît modéré voire minime, si l’on considère que des policiers ont été blessés volontairement dans l’exercice de leurs fonctions. L’Unsa Police prend acte de cette décision de justice. En ces temps de gronde policière, notre organisation rappelle la nécessité absolue d’une réponse pénale forte face aux violences récurrentes et inacceptables commises envers les forces de l’ordre", écrit le syndicat.

Pour rappel, les trois hommes condamnés ce jour étaient en détention provisoire depuis novembre. Ils étaient jugés pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité. Le vendredi 18 novembre, c'est un simple contrôle routier qui aurait dégénéré, nécessitant notamment une intervention de la Brigade anti-criminalité. Alors que la tension monte, des coups sont échangés entre policiers et jeunes, et plusieurs personnes sont interpellées. S'en suivent deux nuits d'échauffourées dans le quartier, avec de nombreux feux de poubelles.