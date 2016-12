Au cours du week-end de Noël, les motocyclistes de l'EDSR ont poursuivi la lutte contre l'insécurité routière et ils ont été 16 à procéder à autant de contrôles routiers ciblés sur l'alcoolémie, les vitesses excessives et les fautes de conduite génératrices d'accident. Le bilan recense 174 infractions, parmi lesquelles 140 excès de vitesses, dans un communiqué.

Dans le détail, les gendarmes ont relevé 1 conduite sous l'emprise de stupéfiants, 5 alcoolémies dont 2 délictuelles, 1 refus d'obtempérer commis vendredi matin au cours de l'opération préventive et dont le jeune pilote de scooter âgé de 17 ans a été formellement reconnu samedi après-midi alors qu'il circulait sur son engin non-assuré, 3 défauts d'assurance (dont le jeune scooteriste ci-dessus), 1 défaut de permis de conduire et 1 défaut de BSR (cyclomoteur), 8 usages de téléphone en conduisant, 6 infractions génératrices d'accidents graves (franchissements de ligne continue, non respect du stop, franchissement feu rouge fixe, etc...), 5 non-port de la ceinture conducteur, un non-port passager et 1 enfant sans dispositif de retenue adapté et 1 défaut de casque.

Au total, ces infractions ont entraîné le retrait de 5 permis de conduire.

Véhicule à contre-sens et délit de fuite

Un drame a été évité de justesse sur la RN1 à l'Étang Salé dans la nuit de Noël lorsqu'un véhicule qui circulait à contre-sens sur la voie St-Denis - St-Pierre, a contraint un véhicule à se rabattre subitement sur un 3e véhicule qu'il dépassait afin d'éviter le choc frontal. La collision entre les deux véhicules n'a causé que des dommages matériels. L'enquête se poursuit pour identifier le conducteur du véhicule en fuite, à l'origine de cet accident. Il s'agit d'une Peugeot 106 de couleur blanche.

Pour la première fois depuis le début du mois, le bilan de l'accidentalité du week-end est satisfaisant. Pour autant, le fait divers de l'Étang Salé aurait très bien pu endeuiller la nuit de Noël, démontrant ainsi la fragilité des statistiques.

Des contrôles seront mis en place aux abords des établissements festifs de l'île dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

Les contrôles de police réalisés pendant ce même week-end ont également permis de recenser 13 délits

