Dans un communiqué adressé ce mardi 27 décembre 2016, Air Austral informe que l'UNSA AERIEN SNMSAC (Union des Syndicats Autonomes - Syndicat du Personnel Navigant Commercial - PNC), a pris la décision de déposer ce jour un préavis pour un mouvement de grève annoncé à compter du lundi 2 janvier 2017 (00h01, heure locale Saint-Denis de la Réunion) et ce pour une durée illimitée. Aucune perturbation n'est prévue à ce jour selon la compagnie. Nous publions le communiqué de la compagnie en intégralité.

Dans un communiqué adressé ce mardi 27 décembre 2016, Air Austral informe que l'UNSA AERIEN SNMSAC (Union des Syndicats Autonomes - Syndicat du Personnel Navigant Commercial - PNC), a pris la décision de déposer ce jour un préavis pour un mouvement de grève annoncé à compter du lundi 2 janvier 2017 (00h01, heure locale Saint-Denis de la Réunion) et ce pour une durée illimitée. Aucune perturbation n'est prévue à ce jour selon la compagnie. Nous publions le communiqué de la compagnie en intégralité.

La Direction d’Air Austral déplore le dépôt de ce préavis venant pénaliser la clientèle de la compagnie en cette période en particulier de nombreux départs en vacances, moment clé pour l’entreprise, qui aborde tout juste une des vagues les plus intenses de son activité.



Alors que plusieurs discussions ont pu avoir lieu entre la direction générale et les représentants syndicaux et ont permis de parvenir à un accord sur la quasi totalité des 18 points de revendications exprimés, le dépôt de ce préavis marque la volonté du syndicat UNSA, seule représentation syndicale à ne pas avoir signé la charte du Dialogue Social mise en place au sein de la compagnie, de maintenir coûte que coûte un mouvement.

Face à cette situation de blocage, la Direction d’Air Austral précise qu’elle restera comme elle l’a toujours été, ouverte pour aller dans le sens et de l’amélioration de la qualité des relations sociales et de la bonne marche de l’entreprise au bénéfice de sa clientèle. Elle lance un appel à la responsabilité de son personnel navigant commercial de l’entreprise afin de trouver une issue favorable à cette crise.

Elle tient par ailleurs à assurer à ses clients, si le mouvement devait se confirmer, que l’entreprise mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour en minimiser les impacts et garantir leur transport dans les meilleures conditions possibles.



A ce stade, la compagnie prévoit d’assurer le transport de la totalité de ses passagers et les tiendra informés de toute évolution de la situation.



" En cette période de haute saison, la période la plus pénalisante qui soit pour nos clients. Je déplore le maintien de cet appel à la grève alors même que les discussions lancées dans le cadre du protocole de prévention des conflits ont répondu pour une large part aux demandes formulées. J’en appelle donc à un retour à la raison. De nombreux challenges nous attendent dans les mois à venir et c’est ce sur quoi je souhaite que nous puissions nous mobiliser. Transporter nos passagers dans les meilleures conditions, leur proposer un niveau de service exemplaire, doivent rester, avec la sécurité de nos vols, nos préoccupations et nos priorités. Nos passagers ne sauraient être pris en otages en cette période de vacances scolaires attendue et préparée depuis plusieurs mois ". Marie Joseph Malé, Président Directeur Général